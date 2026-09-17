Recae en universidades responsabilidad de cubrir deficiencias de la educación básica: rector de la UA de C

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, dijo que las instituciones de educación superior enfrentan un gran reto al tener la obligación de formar a profesionistas competitivos que dentro de algunos años tomarán las riendas del país y por otro lado atender las deficiencias que presentan numerosas alumnas y alumnos a causa de las malas decisiones que afectan el aprendizaje de estos últimos en los niveles anteriores.

Mencionó que para las universidades representa un tema complejo el adecuar la enseñanza dependiendo de lo que los alumnos hayan logrado en su formación básica y media superior, por lo que se pronunció por el establecimiento de programas de modernización y capacitación que permitan una mejor enseñanza a estos estudiantes, además de la asignación de recursos suficientes al rubro de educación en todos los niveles.

“Pues imagínense, si ahorita estamos viendo las consecuencias de quienes el día de mañana o dentro de 15 años tengan que tomar decisiones, es nuestra obligación como instituciones de educación de cualquier nivel preparar muy bien a los siguientes actores de la sociedad, a aquellas personas que el día de mañana van a tomar las decisiones. Es nuestra responsabilidad que esas acciones sean tomadas con mucha capacitación, con mucha inteligencia y con mucha capacidad para solucionar los problemas”, señaló el rector.

“Esto es un solo dato en el que habrá miles de discursos a favor y en contra, pero lo vamos a vivir en los próximos años, igual que nos pasó con la pandemia, vivimos o estamos ahorita enfrentando una manera diferente de aprender de aquellos estudiantes que estaban en la pandemia, ahorita los que están en la carrera estaban en secundaria o terminando la primaria más o menos, ahora estamos viviendo un sistema de aprendizaje diferente en el que los docentes nos tenemos que adaptar”, agregó.

Mencionó que independientemente de las deficiencias que presenten estos estudiantes, habrá necesidad por parte de los docentes de desarrollar las habilidades necesarias que les permitan salir delante de estos retos en materia educativa.

“Son situaciones que definitivamente nos pueden pasar en los próximos años. Por eso es importante que el Gobierno Federal atienda de manera inmediata los planes y programas de estudio, así como también el presupuesto que se asigna a las instituciones de educación de cualquier nivel que estas sean, porque es nuestra obligación preparar a las personas que van a tomar decisiones por el país”, puntualizó el rector. (ÁNGEL AGUILAR)