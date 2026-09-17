Vacuna del COVID debe seguirse aplicando cada año para mantener protección contra el virus

El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, hizo un llamado a la población para que ante el inicio de la próxima temporada de bajas temperaturas, acudan con oportunidad a aplicarse la vacuna contra el virus causante del COVID, al señalar que las dosis de refuerzo deben de seguirse aplicando cada año entre la población para prevenir complicaciones graves a causa de la enfermedad, además de protegerse contra posibles nuevas variantes del patógeno.

Recordó que en esta temporada de verano se registraron algunos brotes del padecimiento, los que fueron debidamente controlados sin que se presentaran cuadros graves del padecimiento, precisamente debido a que las y los afectados se encontraban vacunados, lo que evitó la hospitalización de estas personas al presentar solo síntomas leves, logrando su total recuperación luego de cuatro o cinco días.

Destacó que en los siguientes días se contará con una nueva reserva de vacunas para su aplicación en las clínicas y centros de salud de la entidad.

Recordó también que entre algunas personas prevalece la idea de que al vacunarse contra el COVID presentarán con el paso del tiempo afectaciones graves en su salud, lo que aseguró es totalmente falso.

“Científicamente no está comprobado el hecho de que al haberte aplicado una vacuna hace cuatro o cinco años, cuando tuvimos la pandemia del COVID, a la fecha se estén presentando problemas colaterales como infartos o cuestiones de embolias, no está científicamente comprobado que fue por la vacuna, la realidad es que la vacuna ayuda a prevenir la enfermedad y a evitar complicaciones graves”, señaló.

“Muchas personas en su momento durante la pandemia del COVID se rehusaron a vacunarse porque creían que iban a tener problemas y la realidad es que la vacuna estaba comprobada por la Organización Mundial de la Salud para ser aplicada a todas las personas y prevenir la enfermedad del COVID, sin que posteriormente se tuviera algún efecto colateral, mi recomendación es que llegando la vacuna se aplique otro refuerzo y los que no se han aplicado ninguna pues que empiecen con las primeras dosis, pero lo ideal es que se vacunen y se protejan”, agregó.

De igual manera, hizo hincapié en la necesidad de aplicar este refuerzo a la población vulnerable como son los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad como hipertensión y diabetes, toda vez que sus defensas son más bajas, lo que ayuda a que el virus sea más fácil de propagarse. (ÁNGEL AGUILAR)