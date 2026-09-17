Promueve UPRA convivencia estudiantil lejos de las pantallas

Con actividades que buscan recuperar parte de la identidad cultural mexicana y ofrecer alternativas de convivencia alejadas de los dispositivos electrónicos, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) se sumó a la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos, bajo el lema “Menos pantalla, más juego”.

La comunidad estudiantil participó en dinámicas como la lotería, el trompo y el balero, entre otros juegos que han formado parte de la recreación de distintas generaciones y que ahora fueron llevados nuevamente a los espacios educativos como una oportunidad para fortalecer la interacción entre los jóvenes. La jornada forma parte de una iniciativa nacional impulsada desde la Secretaría de Educación Pública.

La rectora de la UPRA, Aleida López Barrón, destacó que este tipo de actividades complementan la preparación académica de los universitarios, al generar momentos de convivencia, recreación y participación colectiva dentro de la institución.

“Queremos que nuestros estudiantes encuentren también espacios para convivir de una manera diferente, que por un momento dejen a un lado el teléfono y las pantallas para compartir, divertirse y redescubrir juegos que forman parte de nuestras raíces y de nuestra identidad como mexicanos”, expresó.

López Barrón señaló que los juegos tradicionales permiten trabajar aspectos relacionados con la actividad física, la integración entre compañeros y el sentido de comunidad, además de representar una alternativa saludable frente al tiempo que actualmente jóvenes y adultos destinan a teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos.

“La formación integral no ocurre únicamente dentro del salón de clases. También se construye mediante la convivencia, el trabajo en equipo y aquellas experiencias que nos permiten fortalecer nuestros vínculos. Con estas actividades buscamos mantener vivas nuestras tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones”, agregó la rectora. (EDUARDO SERNA).