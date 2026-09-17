Convocan a familias y comercios a respaldar Fiesta Patronal de San Francisco en Ramos Arizpe

La Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, lanzó un llamado a la comunidad para sumarse como padrinos y colaborar en la organización de su Fiesta Patronal, ante la poca respuesta que se ha registrado hasta el momento y la cercanía de las celebraciones en honor a su santo patrono.

El párroco Martín Hernández Linares informó que actualmente se buscan personas, familias, comercios o grupos que puedan convertirse en padrinos de mariachi, arreglo floral y reliquia, apoyando económicamente o mediante aportaciones en especie que permitan cubrir las necesidades de estas actividades.

“Todavía estamos buscando padrinos que quieran acompañarnos en esta celebración. Hemos tenido poca respuesta y el tiempo se nos está llegando, por eso invitamos a quienes tengan la posibilidad de apoyarnos, ya sea económicamente o en especie, para sacar adelante nuestra fiesta patronal”, expresó.

El sacerdote destacó que las aportaciones, independientemente de su monto, representan una forma de mantener vivas las tradiciones religiosas y de convivencia que cada año reúnen a familias de distintos sectores de Ramos Arizpe en torno a la festividad de San Francisco de Asís.

“Sabemos que cada familia tiene sus propios compromisos y posibilidades económicas; no se trata de establecer una cantidad, sino de que quien pueda y tenga la voluntad aporte su granito de arena. El mariachi, las flores y la reliquia forman parte de esta celebración y todo apoyo será recibido con mucho agradecimiento”, señaló.

Los donativos y la información para convertirse en padrino se atenderán únicamente en la oficina parroquial, con el propósito de mantener una adecuada organización de las aportaciones. Los interesados también pueden solicitar mayores informes al teléfono 844-491-2662.

Finalmente, el padre Martín reiteró la invitación a los feligreses y a la comunidad ramosarizpense para participar en la Fiesta Patronal, recordando

que la celebración no solamente busca rendir homenaje a San Francisco de Asís, sino fortalecer los vínculos de solidaridad y participación entre quienes forman parte de la comunidad parroquial. (EDUARDO SERNA).