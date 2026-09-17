Mantienen en Ramos proximidad social con atención directa en colonias

Dependencias de los tres órdenes de gobierno acercan servicios, prevención y actividades para las familias de Analco

Como parte de las acciones para fortalecer la cercanía con las familias y promover entornos seguros, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe llevó a cabo una brigada de atención y proximidad social en la Unidad Deportiva de la colonia Analco, con la participación coordinada de diversas instituciones.

La estrategia de seguridad del municipio contempla no solamente la presencia y capacidad de respuesta de los cuerpos policiales, sino también el trabajo preventivo directamente en las colonias, particularmente con niñas, niños y jóvenes.

En la jornada participaron la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), así como la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

Durante la brigada se instalaron módulos de atención y se acercaron diferentes servicios a los habitantes del sector, entre ellos atención de salud, cortes de cabello y actividades didácticas y recreativas dirigidas especialmente a niñas y niños.

Además, como parte de las acciones preventivas, las familias tuvieron acceso a dinámicas de orientación y sensibilización encaminadas a fortalecer la cultura de la prevención y fomentar entre las nuevas generaciones decisiones responsables y estilos de vida saludables.

La Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal participó con actividades lúdicas que permiten abordar temas de seguridad y prevención de una manera accesible para niñas, niños y sus familias, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza y comunicación entre ciudadanía y corporación. (ACONTECER)