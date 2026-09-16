miércoles, septiembre 16, 2026
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Ramos Arizpe hace de la tranquilidad una forma de vivir

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El Heraldo de Saltillo
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La coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Tomás Gutiérrez fortalece seguridad, movilidad, servicios, salud y atención social para llevar resultados a la vida cotidiana de las familias

La coordinación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino busca traducirse en algo concreto para las familias de Ramos Arizpe: vivir con mayor tranquilidad, a través de acciones que van desde la seguridad y los servicios públicos hasta la movilidad, la salud y el respaldo a quienes más lo necesitan.

Porque la tranquilidad no se limita a contar con una ciudad segura. También está en saber que los hijos pueden llegar a la escuela, que una familia puede encontrar atención médica cerca de casa, que los adultos mayores reciben respaldo y que existen espacios públicos y servicios que mejoran el entorno.

Esa visión se refleja en acciones como la Ruta Estudiantil Gratuita, que se ha convertido en una alternativa de movilidad y ahorro para miles de usuarios; en las Clínicas de la Salud Popular; en los programas de mejoramiento de vivienda y en la atención que, junto con el DIF, se brinda a adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Uno de los pilares de esta tranquilidad sigue siendo la seguridad. Ramos Arizpe mantiene una estrategia de prevención y vigilancia respaldada por la coordinación con el Gobierno del Estado y corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, además del fortalecimiento de tecnología, equipamiento y presencia policial.

A la par, el crecimiento industrial y la generación de empleo ofrecen otra dimensión de la tranquilidad: la certeza de contar con oportunidades para salir adelante en una ciudad que mantiene un importante dinamismo económico.

Para el Gobierno Municipal, el desafío es que ese crecimiento también llegue a las colonias y comunidades mediante mejores vialidades, plazas, alumbrado, limpieza, programas sociales y atención cercana.

Así, detrás de lo que pudiera parecer un día cualquiera en Ramos Arizpe, hay acciones que impactan directamente en la vida de su gente: el estudiante que llega a clases, el trabajador que se traslada, el adulto mayor que recibe atención, la familia que utiliza un espacio público o el ciudadano que regresa tranquilo a casa. Son acciones cotidianas que, sumadas, construyen calidad de vida.

Con el trabajo conjunto entre el Gobierno de Coahuila y el Gobierno Municipal, Ramos Arizpe apuesta por que su desarrollo no solamente se mida en inversiones, empleos u obras, sino en algo que se perciba todos los días en sus calles, colonias y hogares: La tranquilidad que se vive. (ACONTECER)

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