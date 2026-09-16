Llevarán inglés a más escuelas rurales de Coahuila con programa Level Up

El programa Level Up Anywhere, impulsado por la Oficina Inspira Coahuila, crecerá este ciclo escolar para ampliar la enseñanza del idioma inglés en planteles de comunidades rurales y beneficiar a alrededor de 50 mil estudiantes

El programa de enseñanza del idioma inglés Level Up ampliará su cobertura durante este ciclo escolar 2026-2027 para llegar a más escuelas de comunidades rurales y ejidos de Coahuila, informó Cecilia Ileana de la Garza Martínez, directora general de Inspira Coahuila.

La funcionaria explicó que la modalidad dirigida a las escuelas rurales, denominada Level Up Anywhere, comenzó el 2025 como un programa piloto en 50 planteles. Para este ciclo escolar se contempla incorporar alrededor de 120 escuelas más, por lo que la cobertura podría alcanzar aproximadamente 170 planteles.

Explicó que, debido a las condiciones de las comunidades rurales, las clases se desarrollan mediante sesiones pregrabadas. Para ello, Inspira Coahuila proporciona a las escuelas el equipo necesario, entre computadora, proyector, bocinas y cable HDMI, con el propósito de que los estudiantes puedan acceder a las sesiones.

«Son maestros que nos pregraban las sesiones de tal forma que podamos llegar a todas las comunidades», indicó. Además, cada plantel recibe cuadernillos, evaluaciones y materiales de apoyo, mientras que un equipo de las oficinas centrales de Inspira se encarga de dar seguimiento al desarrollo del programa.

De la Garza Martínez recordó que durante el año pasado fueron atendidos aproximadamente 10 mil estudiantes mediante esta estrategia, mientras que para el presente ciclo escolar se espera alcanzar alrededor de 50 mil alumnos con la ampliación de la cobertura a las escuelas rurales y la operación del programa en aproximadamente 170 planteles. (OMAR SOTO)