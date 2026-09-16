Promueve IMM la protección de las mujeres; ya hay 335 Sitios Seguros

El Instituto continúa sumando cada vez más establecimientos

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, continúa sumando Sitios Seguros en la ciudad, registrando hasta la fecha un total de 335 establecimientos.

La directora del Instituto, Vanessa Fernández Tonone, mencionó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad este programa para impulsar la seguridad y protección de las mujeres saltillenses.

“Desde que iniciamos con esta estrategia cada día hemos podido sumar más negocios que le apuestan a la protección de las mujeres y que nos están apoyando como Sitios Seguros”, dijo.

Mencionó que los 335 establecimientos se encuentran distribuidos en todos los sectores de la ciudad, entre los que se encuentran tiendas, comercios, restaurantes y tiendas de conveniencia, así como los centros comunitarios.

“En cada uno de los Sitios Seguros las mujeres que se encuentren en alguna situación de riesgo pueden entrar, recibir apoyo inmediato y solicitar ayuda a las autoridades correspondientes”, dijo.

Vanessa Fernández Tonone invitó a los establecimientos que aún no forman parte de esta estrategia a sumarse y ser un espacio de apoyo para las mujeres saltillenses.

Quienes estén interesados en convertirse en un Sitio Seguro pueden comunicarse al teléfono 844-415-28-15 o enviar un mensaje directo a través de las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres. (El Heraldo de Saltillo)