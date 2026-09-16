Impulsa Luly López la inclusión en todos los ámbitos

Disfruta junto a personas con discapacidad del Baile Vaquero

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que, junto con el alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera permanente para impulsar la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, en el marco del mes de las Personas con Discapacidad se llevó a cabo un Baile Vaquero en las instalaciones de Los Rieles Saltillo.

Al evento asistieron niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad, quienes disfrutaron al máximo una tarde llena de música, baile y diversión con la participación de los grupos Replika y La Pura Vida.

“Estamos muy contentos de poder disfrutar con ustedes este Baile Vaquero, porque cuando compartimos eventos culturales o recreativos adaptados como este, se generan lazos de convivencia y se reducen las barreras”, refirió Luly López Naranjo.

Mencionó que el objetivo de esta actividad fue sensibilizar y reconocer que todas las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar, convivir y participar plenamente en la vida social.

“Más allá de la música, representa el compromiso de construir una comunidad donde la discapacidad no sea vista como una limitación para celebrar, crear vínculos y formar parte de la sociedad. Cada baile simboliza una sociedad que elimina barreras y abre oportunidades para todas y todos”, refirió.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo agradeció además a los Corazones Voluntarios que se sumaron para poder llevar a cabo con éxito el Baile Vaquero, como Manufactura Zapalinamé, JR Sombreros, María Martínez Saucedo, Cynthia Palomo, Regina Saracho, Neapco, Lear Arteaga, Copeland Compresores, Lear Saltillo, Borgwarner Saltillo, Borgwarner Ramos y Hexawere Saltillo.

Además de disfrutar de la música y el baile, se contó con stands de palomitas, hidratación, peluches y termos, así como el stand de JR Sombreros.

Durante el Baile Vaquero se contó además con la presencia de Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Ana Lucia Morales, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo; Luciana Sánchez Arriaga, coordinadora de Inclusión y Vida Independiente del DIF Coahuila; y Zura Llanet Morales Herrera, directora de Educación Especial en Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)