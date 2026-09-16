Investigará Fiscalía difusión de llamadas de Tania “N” desde Cereso Femenil en sus redes sociales

El fiscal general Federico Fernández señaló que se verificará si las comunicaciones difundidas serían motivo de nuevas carpetas judiciales en su contra

La Fiscalía General del Estado (FGE) revisará las llamadas telefónicas que la exalcaldesa de Múzquiz,Tania “N”, quien se encuentra privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo por el delito de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o de contratos de obra pública dentro de su administración municipal que comprendió el período de 2022-2024, habría realizado desde el interior de dicho lugar y que posteriormente fueron difundidas en redes sociales.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, explicó que las personas privadas de la libertad cuentan con derecho a la comunicación, aunque éste está sujeto a determinadas reglas, particularmente cuando existe la posibilidad de que las comunicaciones puedan poner en riesgo a otras personas o interferir con una investigación en curso.

Indicó que la revisión buscará establecer si las comunicaciones difundidas incumplieron alguna de las disposiciones aplicables dentro del sistema penitenciario, además de determinar si existe algún elemento que requiera una actuación adicional por parte de las autoridades.

Para ello, adelantó que establecerá comunicación con autoridades del sistema penitenciario, así como con el Poder Judicial de Coahuila, a fin de revisar el caso concreto y conocer el alcance de las comunicaciones realizadas desde el Centro Penitenciario.

Agregó que, dependiendo de lo que arroje la revisión, podrían existir carpetas de investigación que se abran de oficio, mientras que en otros casos sería necesaria una instancia de parte, por lo que primero se analizarán las circunstancias específicas de los hechos.

«Hay protocolos bien estrictos en los Centros Penitenciarios, muy estrictos, evidentemente hay un derecho a la comunicación, de ese derecho a la comunicación se desprenden ciertas reglas y tú en tu derecho de comunicación tienes que poder comunicar cosas que no pongan en riesgo a otros, entonces vamos a verificar esa situación», detalló.

«También es es cierto que ese derecho de comunicación es imposible para la autoridad que controle lo que se va a decir en una llamada pero sí se pueden tomar restricciones si lo que estás comunicando pone en riesgo a otros, vamos a revisar el caso en concreto, incluso hay carpetas que se pueden abrir, unas de oficio, voy a revisar el caso en concreto, voy a hablar con el Poder Judicial», señaló. (OMAR SOTO)

FEDERICO FERNÁNDEZ MONTAÑEZ explicó que las personas privadas de la libertad cuentan con derecho a la comunicación, aunque éste está sujeto a determinadas reglas