¡Viva Coahuila! Destaca Manolo unidad, seguridad y desarrollo del estado  

El gobernador y su esposa, Paola Rodríguez convivieron con los 50 invitados especiales ganadores del sorteo, provenientes de todas las regiones

Ante miles de coahuilenses reunidos en la Plaza de Armas de Saltillo, al dar el tradicional Grito por el aniversario 216 del Inicio del Movimiento de Independencia de México, en su arenga el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la unidad, la seguridad y el desarrollo que se viven en Coahuila, y que son el resultado del trabajo en equipo de todas y todos.

«¡Viva nuestra independencia nacional!

¡Viva nuestra seguridad!

¡Viva nuestra unidad!

¡Viva nuestra calidad de vida!

¡Vivan nuestros 38 municipios!

¡Viva nuestra gente echada pa’delante!

¡Viva Coahuila!

¡Viva México!”, vitoreó el gobernador.

En el que fue un Grito de Independencia muy especial al haber sido Coahuila ubicado, hace unos días, como el Estado más seguro del país por primera vez en su historia, con su arenga Manolo Jiménez reconoció y agradeció la voluntad y coordinación de las y los coahuilenses, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y poderes del estado, para seguir consolidando a nuestro estado como el mejor lugar para vivir.

Luego de enumerar a los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad, el mandatario estatal tocó la réplica de la Campana de Dolores para luego ondear nuestro lábaro patrio ante la gran cantidad de personas y familias que se dieron cita en la explana de Palacio de Gobierno.

De manera posterior, se entonó el Himno Nacional en el que fue un momento de gran emotividad y de unión entre todas y todos quienes atestiguaron este acto de manera presencial.

Luego de entregar nuestra bandera a la escolta del 69 Batallón de Infantería, Manolo Jiménez regresó al balcón principal para disfrutar el show de pirotecnia junto a miles de coahuilenses, acto que precedió al gran concierto del grupo La Firma.

Al igual que en los dos anteriores gritos de independencia, el gobernador Manolo Jiménez, su esposa Paola Rodríguez, y funcionarios estatales convivieron con los 50 invitados especiales ganadores del sorteo, provenientes de todas las regiones y quienes disfrutaron desde el interior de Palacio de Gobierno esta ceremonia del 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México.

El movimiento de Independencia inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, en el Estado de Guanajuato, y culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

Junto al gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, en el balcón principal estuvieron presentes Luz Elena González Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; general Julio César Moreno Mijangos, coordinador de la IV Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; general Jorge González Gálvez, comandante de la VI Zona Militar;. (El Heraldo de Saltillo)