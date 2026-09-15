¡Viva México! Más de 30 mil celebran el Grito en Ramos Arizpe

Encabeza la festividad nacional en el corazón industrial de Coahuila, el alcalde Tomás Gutiérrez, la cual reúne a miles de familias; se implementa operativo de seguridad y vialidad

Ramos Arizpe.- Más de 30 mil personas se reunieron la noche de este martes en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una gran fiesta familiar encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Acompañado de su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, y de sus hijos Tomás y Arturo, así como del General Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, además de miembros del Cabildo y funcionarios municipales, Gutiérrez Merino encabezó la ceremonia del Grito de Independencia y las arengas en honor a las mujeres y hombres que dieron patria y libertad a México.

“Esta noche Ramos Arizpe celebra unido, con orgullo por nuestra historia y, sobre todo, con el orgullo de ser mexicanos. Que estas fiestas nos recuerden que cuando trabajamos juntos somos capaces de construir una mejor comunidad para nuestras familias. ¡Viva Ramos Arizpe y viva México!”, expresó el alcalde.

Luego de la ceremonia cívica, la celebración continuó con la presentación de Los Dos Carnales, quienes pusieron el ambiente musical ante los asistentes congregados en el centro de la ciudad.

OPERATIVO COORDINADO

Para garantizar la seguridad y movilidad de las familias, se desplegaron 150 elementos entre Policía Municipal y corporaciones estatales y federales, quienes participaron en las labores de seguridad y vialidad durante el evento.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que el despliegue se realizó de manera coordinada para mantener el orden, agilizar la circulación y brindar atención a los asistentes durante toda la celebración.

Como parte de la estrategia de movilidad, se implementaron cierres y adecuaciones viales en el primer cuadro de la ciudad, mientras que las rutas Mirador, Valle Poniente, Analco y Blanca Esthela ampliaron sus horarios para facilitar el regreso de las familias a sus colonias. (Acontecer)