Estado y Municipio entregan obras y equipamiento a estudiantes de Ramos Arizpe

Programa Tu Escuela Tú Eliges llega a 65 entregas; Mejora Coahuila suma nueva techumbre para 770 alumnos

Con acciones que combinan infraestructura, equipamiento y apoyos directos a estudiantes, el Gobierno de Manolo Jiménez Salinas, en sinergia con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, fortaleció las condiciones educativas de la Escuela Primaria Dolores Jiménez y Muro, en la colonia Parajes de los Pinos.

Como parte de esta suma de esfuerzos, Mejora Coahuila entregó en el plantel una nueva techumbre de 300 metros cuadrados, resultado de las gestiones realizadas en su momento como Coordinador de esta acción y ahora senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ofreciendo un espacio protegido para las actividades escolares de los 770 alumnos de ambos turnos.

El senador Gabriel Elizondo Pérez destacó que la obra responde directamente a una petición planteada por las familias de la comunidad escolar y a la política del gobernador Manolo Jiménez de mantener cercanía con las necesidades de la población.

“Esta gestión es gracias a continuar con lo que nuestro gobernador nos indicó, que es poner atención al sentir y pensar de la gente. Ustedes pusieron la gestión de la techumbre sobre la mesa porque están comprometidos con sus hijos, y nosotros cumplimos porque invertir en nuestras escuelas es invertir en el futuro”, señaló.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que se aprovechó este evento para realizar las entregas 64 y 65 del programa municipal En Tu Escuela Tú Eliges, correspondientes a los turnos matutino y vespertino de esta institución, donde se hizo llegar el equipamiento seleccionado de acuerdo con las necesidades de cada comunidad escolar y en beneficio de 770 estudiantes.

“Tenemos 175 escuelas en el municipio y tenemos 31 mil alumnos que todos los días van a las escuelas a prepararse y trascender, y estamos atendiendo de manera integral con estos programas, pero además con la entrega de apoyos como útiles escolares para este regreso a clases; esto es posible gracias a la coordinación y respaldo que tenemos con el Estado, por eso en la educación, ¡Ramos va pa’ delante!”, expresó Gutiérrez Merino.

En esta ocasión, los dos turnos eligieron equipamiento que incluye pantallas, proyectores, bocinas, mobiliario, equipo tecnológico y herramientas para fortalecer las actividades escolares.

En el evento participaron María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Edna Ileana Dávalos Elizondo, diputada local; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Chema Morales Padilla, administrador fiscal general; y Julio Iván Long Hernández, director del ICIFED.

Agua para tu comunidad llegó a Parajes de Los Pinos

Además de las acciones educativas, el programa Agua para tu Comunidad estuvo presente este martes en Parajes de los Pinos, donde acercó agua purificada sin costo a las familias del sector, como parte de la estrategia que llevan a cabo de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, Mejora Coahuila y Arca Continental.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, dijo que está acción da continuidad a un programa que, hasta el 14 de septiembre, ha entregado 48 mil 760 litros de agua purificada mediante 2 mil 438 garrafones, con 969 beneficiarios registrados en diferentes colonias y comunidades de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)