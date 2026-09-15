Torreón suma 119 años de esfuerzo, visión, carácter y trabajo incansable: Riquelme

Reconocen el papel de mujeres y hombres que han afrontado los desafíos y son ejemplo para las nuevas generaciones

Torreón, Coahuila.- En el marco de los festejos del 119 aniversario de Torreón como ciudad, este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la Quinta Sesión Solemne de Cabildo, en la que fue reconocida la Ciudadanía Distinguida 2026.

La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones de esta ciudad, desde donde el edil exaltó el carácter, la identidad y la grandeza de la gente de Torreón.

“Hace 119 años surgió una ciudad forjada por el esfuerzo, la visión y el trabajo incansable de personas que encontraron en esta tierra la posibilidad de construir un mejor futuro para sus familias. El Torreón que hoy disfrutamos ha sido construido por las mujeres y los hombres que, generación tras generación, han sabido convertir los desafíos en oportunidades y los sueños en realidades”, externó.

El presidente municipal dijo que ese espíritu sigue vivo y es parte fundamental del crecimiento con rumbo de Torreón.

En ese sentido, señaló que con el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, Coahuila y Torreón viven una etapa de certidumbre y estabilidad, en la que la coordinación ha permitido fortalecer la seguridad, impulsar la infraestructura, atraer inversiones y generar bienestar para miles de familias.

“Los programas que impulsamos de manera conjunta con el Estado, fortalecen la infraestructura social, urbana, deportiva, cultural y turística de nuestra ciudad, con lo cual se atienden las necesidades más sentidas de la población y se genera mejor calidad de vida para las familias”, agregó el alcalde.

Por lo tanto, Riquelme Solís resaltó que hoy Torreón es uno de los principales motores económicos del norte de México, una ciudad competitiva, próspera y con un porvenir para las nuevas generaciones. Sin embargo, expresó, ninguna estrategia de desarrollo tendría sentido sin personas ejemplares que inspiren a la comunidad.

Bajo esa premisa, el alcalde reiteró su reconocimiento a las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños cuyo talento, generosidad, disciplina y compromiso han contribuido a engrandecer Torreón, y a quienes hoy fueron distinguidos por esos atributos.

“Ustedes representan lo mejor de Torreón. Representan la generosidad, el conocimiento, la cultura, el deporte, la innovación, el esfuerzo y la solidaridad, y son constancia de que nuestras nuevas generaciones tienen grandes ejemplos a seguir”, declaró.

De esta forma, el alcalde invitó a celebrar los 119 años de la grandeza de Torreón. “Con más orgullo por nuestra identidad, con más oportunidades para nuestras familias y con más confianza en el futuro, juntos, Vamos Seguros”.

Recibieron el reconocimiento como Ciudadanía Distinguida 2026: en la categoría Paca de Oro: Mariángeles Tricio Haro; Medalla de Oro: Fermín Antonio Lee Chairez; Medalla de Oro Post Mortem: Edgardo López Mata; Medalla Bulmaro Valdés Anaya: Javier Morán Martínez; Medalla Magdalena Mondragón: Vicente Rodríguez Aguirre.

Así como el Trofeo de Cristal: Andrea Alfaro Aldape; Trofeo de Cristal a la persona con discapacidad: Hilario Gerardo Ruiz Reyes; Trofeo Oribe Peralta al mérito olímpico para: Tomasso Archilei Meza; Trofeo Niños Héroes: Marco Jesús López Mejía; y Trofeo Niños Héroes a la persona con Discapacidad, a Iker Bañuelos Ponce. (El Heraldo de Saltillo)