Torreón rompe récord de pasajeros aéreos durante julio y agosto

Miguel Riquelme destaca el dinamismo económico, ubicación estratégica y seguridad en Torreón para atraer el turismo de diversos sectores

Torreón, Coahuila.- El Gobierno Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha fortalecido las gestiones encaminadas a ampliar las opciones de conectividad aérea de Torreón, a través del trabajo coordinado con aerolíneas y organismos relacionados con la operación aeroportuaria, lo que ha resultado en que durante julio y agosto se registraron nuevos máximos históricos en el número de pasajeros movilizados a través del Aeropuerto Internacional de esta ciudad.

Durante julio se movilizaron 85 mil 047 pasajeros, mientras que en agosto la cifra aumentó a 85 mil 816 viajeros, lo cual establece en ambos meses nuevos récords para la terminal aérea de Torreón.

El presidente municipal dijo que estos resultados reflejan el dinamismo económico que mantiene Torreón, así como una mayor demanda de conectividad por parte de viajeros de negocios, turistas y habitantes de la región. Destacó además que durante la temporada vacacional de verano se contó con una mayor oferta de rutas directas hacia distintos destinos.

Entre los avances en esta materia se encuentran la reanudación del vuelo directo de temporada a San Antonio, Texas; la nueva ruta hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); así como la conectividad directa con Chihuahua, Mazatlán y La Paz.

El alcalde destacó que contar con una mayor conectividad aérea representa un factor estratégico para la competitividad de Torreón, pues facilita la llegada de nuevas inversiones, fortalece la actividad empresarial y contribuye a posicionar a la ciudad como un destino atractivo para reuniones, convenciones y encuentros de negocios.

“Una ciudad mejor conectada es también una ciudad más competitiva. En ese sentido, continuaremos trabajando para generar las condiciones que permitan a Torreón tener una mayor presencia nacional e internacional y aprovechar la conectividad como una herramienta para atraer inversión y generar desarrollo”, señaló.

Agregó que el Municipio mantiene comunicación permanente con las aerolíneas, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y autoridades de Aduanas, no solamente para impulsar nuevas rutas, sino también para promover inversiones que permitan mejorar la terminal aérea y sus instalaciones.

Asimismo, señaló que uno de los proyectos estratégicos que se continúa impulsando es la consolidación del Recinto Fiscalizado Estratégico, con el objetivo de fortalecer las capacidades de Torreón para el manejo de carga aérea internacional y generar nuevas oportunidades para las empresas de la región.

Riquelme Solís resaltó que Torreón cuenta con ubicación estratégica, infraestructura y dinamismo económico, lo que fortalece su conectividad y permite atraer nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo para la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)