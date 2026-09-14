Moenia, Clubz, Reyno y más en el Food Truck Fest de Monterrey. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, el Food Truck Fest, un festival donde la gastronomía y la música se unen en un mismo lugar, presentaron el póster oficial con los artistas que se estarán presentando en la edición del presente año 2026 y a continuación te contamos todos los detalles.

El Food Truck Fest 2026 se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2:00 p.m a 2:00 a.m en Explanada Valle Oriente, ubicado en Av. María Izquierdo 519, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L.

Los artistas y bandas que se estarán presentando en esta edición son Moenia, Clubz (hybrid set), Reyno, Marcos Villalobos, Los Cadetes de Linares “El Legado de Lupe Tijerina”, Nxnni, Medinna, Grand Marquis y Eclipse Boy Band.

Además de la música en vivo, el festival contará con amenidades como zona de foodtrucks, torneo de tragones, zona de picnic, zona kids, beer garden, postres y snacks, mixología, mercadito, dog park y activaciones de marcas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de https://food-truck-fest.boletia.com/. El evento cuenta con dos zonas diferentes con los siguientes precios: Acceso General: $480 y Acceso VIP: $950. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

El Food Truck Fest 2026 promete una experiencia llena de comida, música y un gran ambiente. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)