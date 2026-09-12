Los Chicharrines regresan a Saltillo en el Fantastic Soley Circus. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, el Fantastic Soley Circus anunció que el dúo de payasos Los Chicharrines regresarán a Saltillo próximamente con una función y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el viernes 18 de septiembre y la única función se llevará a cabo a las 8:00 p.m. En esta ocasión, el Fantastic Soley Circus está instalado frente a Galerías Saltillo en Blvd. Nazario San Ortiz Garza, Sin Nombre de Col 16, 25230.

Los boletos ya están a la venta y los puedes adquirir en línea a través de https://www.ticketopolis.com/chicharrinesenfantasticsoleycircus/tickets.aspx. El evento cuenta con cuatro zonas diferentes con los siguientes precios: Luneta: $200, Preferente: $300, Preferente Platino: $400 y Palco VIP: $500. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio. También puedes adquirir boletos físicos en taquillas del circo sin cargos por comisiones.

Los Chicharrines son un famoso dúo de payasos y comediantes mexicanos formado por Gabriel Ramírez (Chicharrín) y César Ramírez (Chicharín). Llevan alrededor de 40 años de trayectoria y destacan por su participación en televisión y shows en vivo, manteniéndose vigentes a día de hoy.

El regreso de Los Chicharrines a Saltillo promete una noche llena de diversión, risas y muchas sorpresas. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)