JNS llega a Saltillo por primera vez con su tour “Bajo Tu Propio Riesgo”. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Bobo anunció que el grupo musical femenino de pop JNS llegará a Saltillo por primera vez como parte de su actual gira “Bajo Tu Propio Riesgo” y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el sábado 7 de noviembre y el evento se llevará a cabo en el Auditorio Saltillo, ubicado en C. 17, Morelos Amp, 25013 Saltillo, Coahuila. Las puertas del recinto se abren a las 7:00 p.m y el show comienza a las 9:00p.m.

Los boletos ya están a la venta y los puedes adquirir en línea a través de https://smarticket.pagatusboletos.com/tickets/es/entradas-musica-jns-bajo-tu-propio-riesgo.

El evento cuenta con ocho zonas diferentes con los siguientes precios: General: $600, Grada Central: $700, Preferente: $800, Plus: mil 100 pesos, Fiesta: mil 200 pesos, VIP: mil 300 pesos, Diamante: mil 850 pesos y JNS: 2 mil 300 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

También puedes adquirir boletos físicos en Despechadas Cantina y Farmacias del Ahorro.

JNS es un grupo musical femenino de pop formado en Ciudad de México a finales de 1993. Actualmente está conformado por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguia y son conocidas por éxitos como “Enferma de Amor”, “Solo Vivo Para Ti”, Entre Azul y Buenas Noches”, entre otras que han conquistado millones de corazones.

La llegada de JNS a Saltillo por primera vez promete una noche llena de éxitos, canciones nuevas, nostalgia y muchas sorpresas. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)