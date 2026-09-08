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Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro

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Agencia Reforma
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Foto: Agencia Reforma

Ciudad de México.- Scarlett Camberos, delantera del América Femenil, se convirtió en la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro.

La delantera del América fue incluida en la lista de las 30 mejores jugadoras del mundo que pelearán por el galardón femenil en este 2026.

Ninguna otra futbolista tricolor había sido considerada para el premio que otorga la revista France Football.

Camberos viene de una temporada de ensueño en la que fue pieza fundamental del plantel de las Águilas que consiguió el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Fue nombrada la Mejor Jugadora del certamen en la Copa de Campeones Concacaf, después de marcar un triplete al Gotham FC en Semifinales y de anotar el gol de la victoria en la Final frente al Washington Spirit.

La atacante azulcrema comparte nominación con grandes nombres del futbol femenil como Alexia Putellas (London City), Claudia Pina (Barcelona), Salma Bacha (OL Lyonnes), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), entre otras.

El América Femenil también nominado en la categoría de Mejor Club al lado del Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Lyon.

El Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre en una ceremonia realizada en The London Palladium en Londres, Inglaterra. (AGENCIA REFORMA)

 

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADAS

Scarlett Camberos

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

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