Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro

Ciudad de México.- Scarlett Camberos, delantera del América Femenil, se convirtió en la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro.
La delantera del América fue incluida en la lista de las 30 mejores jugadoras del mundo que pelearán por el galardón femenil en este 2026.
Ninguna otra futbolista tricolor había sido considerada para el premio que otorga la revista France Football.
Camberos viene de una temporada de ensueño en la que fue pieza fundamental del plantel de las Águilas que consiguió el título del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.
Fue nombrada la Mejor Jugadora del certamen en la Copa de Campeones Concacaf, después de marcar un triplete al Gotham FC en Semifinales y de anotar el gol de la victoria en la Final frente al Washington Spirit.
La atacante azulcrema comparte nominación con grandes nombres del futbol femenil como Alexia Putellas (London City), Claudia Pina (Barcelona), Salma Bacha (OL Lyonnes), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), entre otras.
El América Femenil también nominado en la categoría de Mejor Club al lado del Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Lyon.
El Balón de Oro se entregará el próximo lunes 26 de octubre en una ceremonia realizada en The London Palladium en Londres, Inglaterra. (AGENCIA REFORMA)
LA LISTA COMPLETA DE NOMINADAS
Scarlett Camberos
Selma Bacha
Barbra Banda
Klara Bühl
Esmee Brugts
Mariona Caldentey
Kerstin Casparij
Temwa Chawinga
Cata Coll
Melchie Dumornay
Caroline Graham Hansen
Alex Greenwood
Patri Guijarro
Pernille Harder
Yui Hasegawa
Rose Lavelle
Mapi León
Lorena
Melvine Malard
Manaka Matsukubo
Vivianne Miedema
Ewa Pajor
Claudia Pina
Alexia Putellas
Wendie Renard
Alessia Russo
Khadija Shaw
Momoko Tanikawa
Caroline Weir