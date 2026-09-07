Prepárate para el examen de admisión de la UA de C con el Curso en Línea de la Coordinación General de Educación a Distancia

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, convoca a los aspirantes a ingresar a bachillerato, licenciatura e ingeniería para el semestre enero-junio de 2027, a inscribirse al Curso de Preparación para el Examen de Admisión cien por ciento en línea.

El registro estará abierto a partir de la fecha y hasta el 25 de septiembre de 2026, el costo es de 400 pesos, el curso se desarrollará del 9 al 23 de octubre y las personas interesadas registrarse en el código QR que se encuentra publicado en la página de Facebook UA de C Virtual.

Durante el curso, los aspirantes a ingresar a las Escuelas, Facultades e Institutos de la UA de C, obtendrán asesoría personalizada con instructores capacitados para responder cualquier pregunta en los módulos de Comprensión Lectora, Redacción Indirecta, Pensamiento Matemático, así como en los temas complementarios de Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales.

Cabe mencionar que el curso es opcional, el único criterio de aceptación para ingresar a la Universidad es el resultado del Examen de Admisión; para más información visitar el sitio web www.cged.uadec.mx y el Facebook UA de C Virtual, llamar al teléfono (844) 410 99 54 o comunicarse vía WhatsApp al (844) 196 98 93. (El Heraldo de Saltillo)