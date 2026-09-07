Ana Karen Sánchez llevará el Grito de Independencia a siete comunidades de Arteaga

Arteaga, Coahuila.- A través de sus redes sociales, la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores presentó este domingo la cartelera del Grito de Independencia 2026, que por segundo año consecutivo llegará a siete comunidades de Arteaga como parte de las Fiestas Patrias 2026.

El recorrido de la alcaldesa comenzará en Escobedo, donde se presentarán Los Faros; continuará en Jamé, con Los Tartaneros; seguirá en Los Lirios, con Los Nuevos Caballeros; llegará a El Tunal, con Los Corceles de Linares; posteriormente a Huachichil, con Grupo Monarca y después a San Antonio de las Alazanas, donde estará Miguel Galindo, exintegrante de Grupo Liberación. El recorrido concluirá en la cabecera municipal, con el artista estelar Marco Marroquín, uno de los exponentes con mayor crecimiento dentro de la música regional mexicana y actualmente con más de un millón de oyentes mensuales en plataformas digitales.

Para la alcaldesa, que las Fiestas Patrias lleguen a distintos puntos de Arteaga es una prioridad, especialmente por la extensión territorial del municipio, que cuenta con 26 comunidades. La propuesta busca que las personas de las localidades cercanas a cada sede puedan disfrutar de las actividades sin realizar largos traslados.

“Arteaga es muy grande y tenemos 26 comunidades. Por eso queremos que esta noche tan importante para México se viva en distintos puntos del municipio, cerca de la gente, para que puedan disfrutarla con sus familias y seres queridos”, expresó Ana Karen Sánchez Flores.

La programación contempla en cada sede el acto solemne del Grito de Independencia, así como ballet folclórico, agrupaciones musicales y espectáculos de pirotecnia, para acompañar esta noche dedicada a nuestras tradiciones.

Con esta propuesta, Arteaga llevará la celebración patria a distintos puntos de su territorio y permitirá que más personas sean parte de una de las fechas más representativas de México. (El Heraldo de Saltillo)