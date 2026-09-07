Cuestiona Sheinbaum plan de Trump sobre lobo mexicano

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de su homólogo Donald Trump de revisar si Estados Unidos reduce o retira la protección al lobo mexicano, una especie en peligro de extinción que habita a ambos lados de la frontera.

Luego de que el mandatario estadounidense ordenó evaluar la protección que actualmente recibe la especie, Sheinbaum sostuvo que México buscará una coordinación con ese país para conservarla.

“Evidentemente lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es una coordinación. Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, pues es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

El viernes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior a determinar, en un plazo de 90 días, si el lobo mexicano y el lobo gris cumplen con los criterios para reducir o retirar las protecciones que tienen bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La medida forma parte de una estrategia de la Casa Blanca para apoyar a los ganaderos y también contempla revisar las reglas que permiten matar lobos cuando representen una amenaza para el ganado o las personas.

Cuestionada sobre las consecuencias que podría tener esa política para una especie cuya recuperación involucra a los dos países, Sheinbaum recordó que el lobo mexicano también está protegido en México.

“Es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, se llama lobo mexicano y tiene protección en nuestro país. Hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción o, dependiendo de su nivel en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto”, señaló.

La decisión de Trump contrasta con las acciones que México ha realizado este año para aumentar la población del lobo mexicano en vida silvestre.

En marzo, autoridades ambientales habilitaron un nuevo sitio de reintroducción en Durango y, en abril, liberaron ahí una familia de cuatro ejemplares. En mayo fueron liberados otros tres lobos en Chihuahua.

En Estados Unidos, el conteo oficial más reciente registró al menos 319 ejemplares en libertad en Arizona y Nuevo México al cierre de 2025, frente a 286 contabilizados un año antes. (AGENCIA REFORMA)