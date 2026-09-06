¡Poder saltillense! Jazmín Lira estará en reality de Netflix “Habilidad Física 100: México”  

La fisicoculturista de Saltillo ha sobresalido en diferentes campeonatos mundiales de la especialidad

Será este 16 de septiembre cuando se estrene a través de la plataforma Netflix el reality titulado “Habilidad Física 100: México”, en el que cien atletas de élite en diferentes disciplinas competirán en diferentes pruebas en las que mostrarán su fuerza, resistencia y agilidad, luego de las cuales solo uno habrá de coronarse como el atleta definitivo de México.

En este programa destaca la participación de la saltillense Jazmín Lira, quien a lo largo de su carrera en el fisicoculturismo ha puesto en alto el nombre de la capital de Coahuila y de todo el país, logrando sobresalir en diferentes campeonatos mundiales de la especialidad.

En entrevista con El Heraldo de Saltillo, Jazmín Lira señala que comenzó a entrenar desde los 14 años, e inició posteriormente su período de competencia a los 18, siendo a la fecha una de las mejores exponentes a nivel internacional, por lo que aspira a participar próximamente en el certamen Mr. Olympia, que representa la competencia de culturismo profesional más importante y prestigiosa del mundo.

“Inicié mi período de competencia a los 18 años y de ahí para acá no he dejado de competir, tengo ya más de 15 años en el fisicoculturismo dedicada al cien por ciento. En el 2018 fue campeona absoluta del clásico Mister México en mi categoría y en 2019 fui campeona absoluta del evento Monterrey Body Building en donde gané mi carnet profesional. A partir de ese año me volví profesional”, señala.

Comenta que para ella ha sido una gran experiencia haber sido seleccionada para competir en el Habilidad Física 100 de Netflix, dada la proyección que obtendrá para su carrera al tomar parte en ese proyecto, en el que se enfrentará a los mejores y que aseguró, hará vibrar de emoción a los espectadores a lo largo de estas pruebas.

“El proyecto en sí es una locura, a mí la verdad me dio mucho gusto haber sido seleccionada entre los mejores atletas de todo el país, porque son los mejores en todas las disciplinas, hay nadadores olímpicos, hay corredores, boxeadores, luchadores, es gente muy destacada en el deporte y en temas de resistencia física y alto rendimiento. Es algo padrísimo y el objetivo es buscar el mejor cuerpo en todos los aspectos, tanto en lo físico como en la parte mental”, expuso.

“Este programa ya tuvo una edición en Corea, que igualmente se llama Habilidad Física 100 en aquel país y después lo quisieron hacer también en México, somos puros atletas de México y sale al aire el 16 de septiembre”, agrega.

Señala que a la par de su carrera como culturista, también se da tiempo para ejercer su carrera como médica.

“Yo soy doctora, estudié medicina y también estudié nutrición deportiva. En el caso del programa de Netflix esta participación se la dedico totalmente a mi familia, que siempre ha sido mi soporte. Como en todo, la parte más importante de mi vida siempre han sido mi mamá y mis hermanos. Yo siempre digo: todo lo que hagas hazlo con amor, porque lo que se hace con amor siempre sale bien. Hablo del amor propio, todo lo que tú puedes hacer por ti, hazlo con disciplina, con confianza y con amor, porque cuando haces las cosas por ti de esa manera siempre funcionan y siempre dan fruto”.

También destacó que sus entrenamientos se llevan a cabo de una manera constante durante seis o siete días a la semana.

“Siempre entreno todos los días, a veces me doy algunos días de descanso dependiendo de cómo mi cuerpo lo necesite, pero de ley son seis días de entrenamiento. Aquí no hay límites y algo que me hace sentir muy orgullosa es que en esta producción nos fuimos a dar un tiro mujeres contra hombres y pues imagínate. Para mí como mujer sobresalir en este deporte, sobresalir en mi estado, representar a Saltillo, no solo en el reality, sino en el culturismo es algo formidable”.

También habló de sus planes a futuro, que incluyen iniciar el proceso para su participación en el Mr. Olympia, en el que buscará colocarse como la mejor del mundo.

“Yo compito por México, como culturista profesional buscaré mi pase para el Olympia el mejor campeonato del mundo de la especialidad, no es algo fácil, hay que competir contra participantes de todo el mundo, ganar campeonatos absolutos para poder llegar a ese evento, ahí no sube cualquiera, suben los mejores del mundo, primero se tiene que ser profesional y luego participar contra profesionales de todo el mundo, es una de mis grandes metas”, puntualizó Jazmín Lira. (ÁNGEL AGUILAR)