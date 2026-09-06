Visita Saltillo Claudia Sheinbaum; asegura que continuarán obras iniciadas en el sexenio 

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en el Auditorio del Parque Las Maravillas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las obras de infraestructura carretera y hospitalaria que se desarrollan en Coahuila

Al asegurar que las obras y proyectos iniciados durante su sexenio continuarán favorablemente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este domingo en Saltillo su Segundo Informe de Gobierno, en un acto realizado en el Auditorio del Parque Las Maravillas.

Ante ciudadanos y representantes de distintos sectores, destacó las acciones que se desarrollan en Coahuila, particularmente en materia de infraestructura carretera y salud.

En materia de carreteras, Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal mantendrá los trabajos de conservación de la red federal y anunció que será retomado el proyecto de una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, con una longitud de seis kilómetros y una inversión estimada de mil 100 millones de pesos.

«Una nueva conexión urbana también en Saltillo, Ramos Arizpe, también ya la vamos a reiniciar», señaló.

Asimismo, entre los proyectos carreteros que se mantendrán se encuentra la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, que contempla 154 kilómetros y una inversión de 13 mil 860 millones de pesos, además de un nuevo puente y libramiento en Puerto Verde, con una longitud de 32.9 kilómetros y recursos por 4 mil 330 millones de pesos.

La presidenta también informó sobre los avances del tren Saltillo-Nuevo Laredo, que registra un avance de 3 por ciento y representa una inversión de 109 mil 178 millones de pesos.

En materia de salud, Sheinbaum destacó que en Saltillo continúa la construcción del Hospital General Regional del IMSS, que contempla una inversión de 3 mil 690 millones de pesos y que registra un avance de 10 por ciento y contará con 558 camas.

A este proyecto se suman la Unidad de Medicina Familiar Santa Bárbara, con una inversión de 188 millones de pesos y un avance de 87 por ciento, así como la Unidad de Medicina Familiar El Cortijo, con una inversión de 199 millones de pesos y un avance de 48 por ciento.

«También estamos construyendo el nuevo Hospital General en Saltillo, del Instituto Mexicano del Seguro Social», expuso.

Agregó que su administración también trabaja en acciones para fortalecer el abasto de agua y la infraestructura de los distritos de riego en la región, al señalar que el objetivo es ampliar los programas de agua potable y llevar este servicio a las comunidades.

«Estamos ampliando este programa con distritos de riego tecnificados y también llevando el agua potable a todas las comunidades», afirmó.

Finalmente, anunció que en Coahuila se tiene contemplada la construcción de 78 mil 590 viviendas para personas de escasos recursos, mediante los programas federales en materia de vivienda.

La presidenta se acompañó en el evento del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; Zoe Robledo Aburto, titular del IMSS en Coahuila y el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, por citar algunas autoridades. (OMAR SOTO)