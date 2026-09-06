Anuncia Gobierno de Saltillo ajuste temporal en ruta troncal Sur-Norte

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, del 10 al 17 de septiembre, se realizará un ajuste temporal en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte de Aquí Vamos Gratis, debido a los eventos programados en la ciudad.

Del 10 al 14 de septiembre se llevarán a cabo las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, mientras que del 15 al 17 de septiembre se desarrollarán los festejos con motivo del Grito de Independencia.

Durante este periodo, la ruta troncal Sur-Norte circulará por Abasolo hasta Francisco Coss, para posteriormente retomar su recorrido habitual.

El Gobierno Municipal señaló que la modificación será únicamente en este sentido de la ruta, por lo que la troncal Norte-Sur continuará operando con normalidad y sin cambios en su recorrido.

Se exhortó a las y los usuarios del transporte público a tomar las precauciones necesarias y considerar este ajuste temporal en la planeación de sus traslados. (El Heraldo de Saltillo)