Reubica Comisaría más de 2 mil vehículos en estado de abandono

Atiende gobierno peticiones de vecinos para evitar que los autos en abandono acumulen basura, fauna nociva o sean puntos de riesgo

En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Operativo Bronce, ha reubicado 2 mil 173 vehículos que se encontraban en estado de abandono en la vía pública.

De estos, 236 fueron asegurados y enviados al corralón al hacer caso omiso a la notificación para ser reubicados.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix dijo que con el Operativo Bronce se busca fortalecer la seguridad ciudadana, ya que los vehículos obstruyen vialidades e incluso banquetas, en perjuicio de peatones y automovilistas.

«A petición de las y los vecinos de diversos sectores, retiramos las unidades en abandono, para evitar que acumulen basura, fauna nociva o sean puntos de riesgo»

Con el Operativo Bronce también podemos darnos cuenta si los vehículos cuentan con reporte de robo”, señaló.

Garza Félix dijo que la indicación del alcalde Javier Díaz González es trabajar desde múltiples áreas por la seguridad de Saltillo.

El Operativo Bronce, añadió, lo realiza la Subdirección de Tránsito y está muy ligado a la ciudadanía, pues son los vecinos quienes reportan vehículos que llevan semanas o meses sin moverse y que, en ocasiones, no pertenecen a nadie del sector.

El año pasado, informó, en el mismo periodo se habían reubicado mil 283 vehículos, mientras que este año suman 2 mil 173, es decir, 890 unidades más, lo que representa un incremento del 69 por ciento.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que los reportes de autos abandonados se hacen a través del 414-11-14 de la Policía Municipal, el 911 o por medio de los grupos de seguridad de WhatsApp.

Cuando llega el operativo, el primer paso es revisar si el vehículo efectivamente se encuentra en estado de abandono y, si es así, se notifica; si en 8 días el vehículo sigue ahí, es enviado al corralón.

“Si acudimos y no tiene estado de abandono, solo se levanta constancia de ello”. (El Heraldo de Saltillo)