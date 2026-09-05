Interceptan en Saltillo droga que iba a Monterrey

Elementos federales aseguraron este sábado en Saltillo, un cargamento de 602 kilos de mariguana que era trasladado desde Jalisco con destino a Monterrey.

La Policía Federal Ministerial informó que el decomiso se realizó como resultado de una investigación y labores de inteligencia.

Agentes de la corporación, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la Carretera Federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas.

A la altura del kilómetro 310+410, en el Ejido Las Colonias, ubicado unos 32 kilómetros al sur de Saltillo, los elementos interceptaron un tractocamión Freightliner blanco con caja seca.

Durante la inspección localizaron bolsas de plástico con mariguana ocultas dentro de cajas de cartón.

El conductor, identificado como Ángel, fue detenido y declaró que procedía de Jalisco y tenía como destino Monterrey, de acuerdo con el comunicado oficial.

El sospechoso, el vehículo y la droga fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Saltillo.

Tras descargar y pesar el cargamento, las autoridades determinaron que contenía un total de 602 kilos de mariguana. (AGENCIA REFORMA)