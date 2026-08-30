Disfrutan familias saltillenses de la Ruta Recreativa

Ofrece actividades deportivas, recreativas y diferentes servicios cada domingo

Familias saltillenses disfrutaron este domingo de una nueva jornada de la Ruta Recreativa, espacio que ofrece el Gobierno Municipal de Saltillo para la convivencia y activación física.

Desde temprana hora, personas de todas las edades acudieron al bulevar Venustiano Carranza para caminar, correr, andar en bicicleta y participar en las diferentes actividades que se realizan durante la mañana.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo de servicios médicos para brindar atención a quienes acudieron a este tradicional paseo dominical.

También se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para animales de compañía, además de promoverse la adopción responsable por parte del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS.

Durante la jornada se presentó además BiciApp Saltillo, aplicación del Instituto Municipal de Planeación dirigida a la comunidad ciclista.

Como parte de esta actividad se realizó la rodada “Appedalear por Saltillo”, que inició en la explanada del Tecnológico de Saltillo y recorrió la Ruta Recreativa.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a disfrutar de la Ruta Recreativa, que se lleva a cabo todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza y que, durante el horario de verano, permanece disponible de 6:30 a 11:30 de la mañana.(El Heraldo de Saltillo)