Impulsa gobierno de Coahuila espacios de inspiración y empoderamiento para las mujeres

Con el objetivo de generar espacios de encuentro, inspiración y colaboración que fortalezcan el liderazgo, la autoestima y el empoderamiento de las mujeres, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó ante medios de comunicación la conferencia “Mujeres sin permiso”, de Open Talks.

La conferencia se realizará este 23 de septiembre a las 10:00 horas, en el Hotel Quinta Real en Saltillo, y contará con la participación de mujeres líderes, empresarias y conferencistas que compartirán experiencias y reflexiones en torno al amor propio, la imagen, el empoderamiento y el poder de las mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, destacó que desde el Gobierno del Estado se trabaja para generar alianzas y espacios que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres y fortalezcan su confianza para alcanzar sus metas.

“Queremos que cada vez más mujeres sepan que tienen el derecho de reconocerse, valorarse y ocupar los espacios que les corresponden. Desde la Secretaría de las Mujeres seguiremos impulsando alianzas que permitan abrir oportunidades y generar redes de colaboración para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente”, señaló.

Durante la rueda de prensa se dio a conocer que “Mujeres sin permiso” busca sumar esfuerzos entre el Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil y mujeres líderes, con el propósito de generar oportunidades y apoyar fundaciones y causas sociales.

En el encuentro participaron Vero Marcos, con el tema “Amor propio”; Clara Villarreal, con “Imagen y empoderamiento”; Adriana Loaiza, quien abordará “El poder de la mujer”; así como Verónica Rendón, empresaria y conferencista de Saltillo.

El proyecto parte de la premisa de que las mujeres no necesitan permiso para amarse, reconocer su valor y ocupar su lugar, promoviendo una reflexión sobre la importancia de fortalecer la autoestima y dejar atrás las expectativas que limitan su desarrollo.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de las Mujeres, refrenda su compromiso de continuar construyendo alianzas y espacios que impulsen el bienestar, la participación y el empoderamiento de las mujeres coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)