Destaca presidente de Asociación Mexicana de Secretarios de Economía seguridad de Coahuila

Marco Antonio del Prete Tercero resaltó las condiciones de seguridad y certeza que ofrece Coahuila para la llegada de nuevas inversiones; además, planteó fortalecer el intercambio de buenas prácticas con Querétaro para impulsar la industria de semiconductores

La seguridad que prevalece en Coahuila constituye uno de los principales distintivos que favorecen la atracción de inversiones, destacó Marco Antonio del Prete Tercero, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), durante su visita a Saltillo con motivo de la Asamblea de este organismo.

El también secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro señaló que las empresas que buscan establecerse en México toman en cuenta factores como la disponibilidad de talento, la seguridad, la certeza y las condiciones que ofrecen los gobiernos estatales para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

«Coahuila es de los estados más seguros del país, tiene una fuerte presencia manufacturera, con un gobierno facilitador y eso atrae las inversiones. Las inversiones buscan que haya talento, que haya seguridad, que haya certeza y sobre todo un gobierno facilitador, y creo que el Gobierno de Coahuila está cumpliendo con esa tarea», afirmó.

Del Prete Tercero consideró que la entidad representa una zona segura dentro del contexto nacional, además de contar con una sólida vocación industrial que le permite mantenerse como un destino atractivo para las empresas. «Es una entidad segura dentro del entorno nacional», subrayó.

Coahuila y Querétaro, con oportunidades en semiconductores

Como secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, también destacó las oportunidades que existen para que Coahuila y esa entidad intercambien conocimientos y experiencias con el propósito de fortalecer la industria de los semiconductores.

«Yo voy a hablar de lo que me compete, que es el tema de semiconductores y creo que es un rubro que tenemos que aprovechar como país. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad y tenemos las herramientas para impulsar una industria que es muy fructífera», señaló.

«Hoy si damos una vuelta de vista, todo son semiconductores, hay semiconductores en todos lados y creo que tanto Coahuila como Querétaro, que es de donde yo soy originario y soy el secretario de Desarrollo Sustentable, tenemos oportunidad de diseñar los semiconductores, de agregarle valor, no sólo a la manufactura, sino al diseño, que es donde tiene el gran valor el semiconductor», manifestó. (OMAR SOTO)