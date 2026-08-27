Uver Clein Ventura Martínez

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 51 años

Traslado Para su Velación e Inhumación a la Cd de Oaxaca

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Alfonso Rodríguez García

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De Fátima a las 14:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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José Raúl España Torres

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 59 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Patricia Berlanga González

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 69 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación a la Cd. Acuña Coahuila

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María Luisa Vixtha

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 87 años

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

Juana María Garcia Aguirre

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 73 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Santuario De Nuestra Sra. De Guadalupe a las 08:00 hrs

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Silvia Violeta Eguía Torres

Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 42 años

Velación en capilla Santo Cristo

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Misa en la Iglesia San Juan Nepomuceno a las 10:30 hrs

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Dora Elia Torres Castillo

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia San Isidro Arteaga Coah a las 09:30 hrs

Inhumación este viernes en un Panteón dela Localidad

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Esperanza Barajas Martínez

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 88 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 10:00 am

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Fernando Javier Abrego Aguilera

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 72 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia San José a las 09:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Ramón Alejandro González Castillo

Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 59 años

Velación de Cenizas en la capilla Ecuménica

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

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María Teresa Hernández Herrera

Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Resurrección

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo