Uver Clein Ventura Martínez
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 51 años
Traslado Para su Velación e Inhumación a la Cd de Oaxaca
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Alfonso Rodríguez García
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De Fátima a las 14:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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José Raúl España Torres
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 59 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Patricia Berlanga González
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 69 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación a la Cd. Acuña Coahuila
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María Luisa Vixtha
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 87 años
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
Juana María Garcia Aguirre
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 73 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Santuario De Nuestra Sra. De Guadalupe a las 08:00 hrs
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Silvia Violeta Eguía Torres
Falleció el 25 de agosto del 2026 a la edad de 42 años
Velación en capilla Santo Cristo
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Misa en la Iglesia San Juan Nepomuceno a las 10:30 hrs
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Dora Elia Torres Castillo
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia San Isidro Arteaga Coah a las 09:30 hrs
Inhumación este viernes en un Panteón dela Localidad
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Esperanza Barajas Martínez
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 88 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 10:00 am
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Fernando Javier Abrego Aguilera
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 72 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia San José a las 09:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Ramón Alejandro González Castillo
Falleció el 26 de agosto del 2026 a la edad de 59 años
Velación de Cenizas en la capilla Ecuménica
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
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María Teresa Hernández Herrera
Falleció el 27 de agosto del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Resurrección
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo