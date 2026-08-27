¿Necesitas apoyo para superar la muerte de tu mascota? Habrá un taller virtual de tanatología a partir del 1 de septiembre

La regidora saltillense Amal Esper Serur dijo que todo está prácticamente listo para que a partir de este primero de septiembre dé inicio el taller virtual de tanatología impartido por la psicóloga Luz Estrella García Cabello para los propietarios de mascotas que han pasado por el doloroso proceso de perder a estos compañeros de vida.

Indicó que quienes deseen recibir apoyo a través de este taller, cuyas sesiones se realizarán una vez por semana, deberán acceder a su perfil de Instagram, donde podrán registrarse a través de la liga que ahí se encuentra disponible.

Mencionó que la importancia de realizar este tipo de actividades radica en que el dolor que se sufre por la muerte de un animal de compañía suele ser en la mayoría de los casos minimizado por la sociedad, en tanto que quienes sufren esta pérdida tienen que llevar su duelo en medio de incomprensión, juicios y falta de empatía.

“Este primero de septiembre ya inicia el taller de tanatología para personas que han perdido a su mascota, es totalmente gratuito, la verdad es que mucha gente ya lo estaba pidiendo y ya por fin lo pudimos concretar, estamos muy muy contentos por ello, es totalmente gratuito, tiene una duración de un mes, es una sesión por semana y la gente se puede inscribir a través de la página de Instagram de una servidora”, señaló.

“Ahí van a encontrar el link donde van a llenar solamente unas preguntas, se trata de una comunidad que entiende completamente el sentir de estas personas, Luz Estrella es una psicóloga muy reconocida que se acercó con nosotros, la verdad yo como activista en estos temas ya traía la idea de este proyecto desde hace tiempo, lo trabajamos y ahora es una realidad. Queremos que la gente sepa que se trata de un espacio seguro y sin juicios para sanar la ausencia de estos seres sintientes”, agregó la regidora. (ÁNGEL AGUILAR)