jueves, agosto 27, 2026
Inicio SALTILLO Abre CRIT Coahuila inscripciones para el “Corretón 5K”, será el próximo 27...

Abre CRIT Coahuila inscripciones para el “Corretón 5K”, será el próximo 27 de septiembre en la Ruta Recreativa

Por
Ángel Aguilar
-

El CRIT Coahuila anunció que ya están abiertas las inscripciones para la carrera 5K denominada “Corretón”, misma que tendrá como escenario la Ruta Recreativa y se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 de la mañana.

La institución hizo la invitación a las y los saltillenses a participar de manera entusiasta en este evento atlético, que se realiza con el propósito de recaudar fondos para apoyar las terapias que reciben las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que ahí son atendidos.

Cabe mencionar que, en el caso de los participantes adultos o adolescentes mayores de 14 años, podrán correr, caminar o trotar la distancia de 5 kilómetros establecida para este evento, o bien podrán hacer el recorrido de 1 kilómetro de manera familiar, además de abrirse la modalidad para niños de 1 a 5, 6 a 9 y 10 a 14 años, cuyo recorrido será también de un kilómetro.

Se informó que el costo de inscripción para esta carrera será de 300 pesos en preventa hasta el próximo 31 de agosto y después de esa fecha será de 320 pesos.

Quienes se inscriban recibirán su kit de corredor consistente en playera dry – fit y número dorsal, además de recibir también hidratación y medalla de participación.

De igual manera se dio a conocer que los lugares en donde pueden realizarse las inscripciones son el Café Campestre, así como también las oficinas de Go Time, en el gimnasio Tessen y también a través de la página de Go Time, que es www.gotime.mx (ÁNGEL AGUILAR)

 

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS