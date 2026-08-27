¿Piensas recurrir al empeño para superar el regreso a clases? Hazlo inteligentemente y sigue estos consejos

El ex presidente del Capítulo Coahuila del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Marcelo Lara Saucedo, hizo un llamado a las y los saltillenses que estén considerando recurrir al empeño como una alternativa de financiamiento para superar la complicada época de regreso a clases, actuar con prudencia poniendo en marcha una serie de consejos para proteger su economía y no salir perjudicados al utilizar esta opción.

El experto en temas económicos señaló que luego de los gastos que hicieron muchas familias en la temporada de vacaciones de verano, realmente muy pocas tuvieron la precaución de separar un monto determinado para cubrir los pagos del regreso a clases, que incluyen inscripciones a escuelas o universidades, útiles y uniformes, por lo que un buen número de padres de familia se ven obligados a recurrir a este tipo de mecanismos.

En ese sentido, indicó que es de suma importancia tomar en cuenta diversos aspectos al momento de recurrir al procedimiento del empeño a fin de utilizar de forma inteligente esta opción.

“Hay mucha gente que suele recurrir en esta época al empeño, como sucede también con la llamada cuesta de enero, en estos casos lo que se recomienda es en estos casos es actuar con cautela al elegir una casa de empeño, ver que sea una institución seria y que garantice un trato adecuado, que no se aprovechen de la necesidad de los solicitantes ni actúen de forma ventajosa”, dijo Lara Saucedo.

Recomendó a los solicitantes que al momento en que se les pregunte por el monto que les gustaría obtener por la prenda que deseen empeñar, éstos deben actuar con seguridad e indicar una cantidad razonable, y de igual manera considerar si la prenda que será objeto de empeño cubrirá la totalidad de sus necesidades económicas.

“Aquí hay que procurar que los solicitantes pidan a estos establecimientos únicamente el monto que necesiten, no dejarse convencer en caso de que los encargados del establecimiento ofrezcan un monto más alto por la prenda”, indicó.

También aconsejó que, al hacerse entrega de las prendas, se debe solicitar el contrato o documento jurídico prendario, el cual deberá leerse completamente, además de aclararse todas las dudas que tengan los solicitantes.

“De igual manera hay que tener en cuenta las fechas de pago o refrendo del crédito, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de perder los bienes entregados. Hay que decir que el empeño representa una alternativa de financiamiento inmediata porque es posible obtener montos que van del 60 al 80 por ciento del valor de los objetos, pero hay que tomar en cuenta la tasa de interés y entender sobre todo que, si se quieren recuperar esos bienes, hay que pagar en su totalidad la cantidad prestada”, dijo el economista.

“También es útil acudir a varios de estos establecimientos para ver cuál ofrece la opción más conveniente, preguntar la tasa de interés diaria o mensual que se cobra, los cargos que hay por no hacer el desempeño correcto, la cantidad que te pueden prestar, calcular si lo que te van a prestar cubre realmente la necesidad que se tiene, y también el costo del refrendo, así como otros aspectos como el cargo por almacenaje, el avalúo y el seguro, en caso de que los tengan”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)