Impulsará UTC investigación y desarrollo de productos derivados del sotol

La Universidad Tecnológica de Coahuila colaborará con la Unión Nacional de Consejos con Denominación de Origen y dependencias estatales para fortalecer la investigación y aprovechamiento de destilados; la institución dedicará su Semana de Mercadotecnia 2026 al sotol.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) impulsará proyectos de investigación, innovación y aprovechamiento de productos derivados de destilados tradicionales, particularmente del sotol, a través de su colaboración con la Unión Nacional de Consejos con Denominación de Origen.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, explicó que la participación de la Universidad se relaciona directamente con el trabajo que desde hace ocho años desarrolla la institución mediante su Semana de Mercadotecnia, actividad en la que cada edición se elige un producto representativo de la región o del estado para que los estudiantes desarrollen propuestas alrededor de él.

“Desde hace ocho años se lleva a cabo la Semana de Mercadotecnia y es algo que hemos dado continuidad porque siempre se escoge un producto de la región o del estado y ahora le correspondió al sotol”, señaló.

Para este 2026, detalló, el sotol será precisamente el producto central de esta actividad, a desarrollarse en el último bimestre del año, que permitirá a los alumnos explorar distintas posibilidades para generar productos y propuestas comerciales a partir de este destilado.

“Los chicos elaboran cremas, elaboran geles e incluso observo que hay alimentos también en ese sentido. Y todo basado en la producción del sotol, los chicos tienen la posibilidad de comercializarlos”, apuntó.

Agregó que la Universidad Tecnológica también trabaja para avanzar en materia de investigación y eventualmente en la protección de los desarrollos generados por los estudiantes. En este sentido, adelantó que en los próximos días se anunciará la creación de un Departamento de Investigación al interior de este complejo educativo, espacio en el que confluirán los distintos proyectos que se desarrollen desde la Universidad.

“Vamos a iniciarlos. Estamos en este momento capacitándonos precisamente en ese procedimiento, porque se están llevando a cabo trabajos de investigación. En los próximos días se va a anunciar la creación de un área, de un departamento de investigación y ahí es donde van a confluir todos”, afirmó.

Subrayó que la realización, en el Museo de la Revolución con sede en Saltillo, del Primer Encuentro Nacional de Destilados en Coahuila, en cuya inauguración oficial participó este jueves, coincide con los trabajos que desarrolla la UTC en torno al sotol, por lo que ambas iniciativas permitirán generar una colaboración entre el sector productivo, los organismos relacionados con las denominaciones de origen, las dependencias gubernamentales y la comunidad universitaria. (OMAR SOTO)