AVISO DE CURVA

El tablero se mueve en el PRI

Hace tiempo que no hablamos de los liderazgos mejor posicionados para futuras elecciones en Coahuila. Es un buen momento. Ese espacio de calma entre una contienda y otra permite tomar una fotografía más clara de la política.

Y es que algunos nombres comienzan a hacerse más visibles. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que, como decía la vieja máxima priista, “el que se mueve no sale en la foto”.

El movimiento más significativo fue el protagonizado por Gabriel Elizondo y Miguel Riquelme. El primero deja la titularidad del programa Mejora para irse al Senado. El segundo pide licencia como senador y se convierte en alcalde de Torreón. El enroque tiene más trasfondo del que aparenta.

Elizondo ya figuraba entre los perfiles del PRI con mayor potencial para una posible candidatura en los próximos años. Sin embargo, su llegada al Senado lo coloca en las grandes ligas de la política nacional, una posición inmejorable para ganar visibilidad en los medios nacionales y entre el electorado de todo el estado.

En mi opinión, Elizondo es, por el momento, el rostro más visible del PRI. Precisamente por eso, cada uno de sus movimientos estará bajo observación. Las voces críticas no dudarán en señalar el menor tropiezo.

Ciertamente, el Senado ofrece una plataforma, pero también es una prueba política. Elizondo tendrá que demostrar de qué está hecho.

Miguel Riquelme, por su parte, cayó de pie en su retorno a Coahuila. Se puso de inmediato el chaleco verde, insignia de la actual administración, una señal de que Torreón volverá a caminar en sintonía con el gobernador Manolo Jiménez. Un gesto político que sitúa al exgobernador en posición para volver a jugar. No hay que descartarlo en las boletas de 2027.

Otros que se mantienen o avanzan en la primera línea de los liderazgos priistas son Javier Díaz, Luz Elena Morales y Jericó Abramo.

El alcalde de Saltillo sigue entre los munícipes mejor evaluados del país. Sus programas “Aquí Andamos” y “Aquí Vamos Gratis” son reconocidos y la ciudad se mantiene como la capital más segura. Quizás los flancos de Javier Díaz estén en algunas obras de vialidad y movilidad todavía pendientes y la reforma integral al transporte que no termina de cuajar.

Pero más allá de su capacidad de gestión, Díaz tendrá que demostrar que ha construido un capital político propio para dar el siguiente paso. Por ahora, se piensa que su popularidad ha dependido del buen momento que vive Saltillo en crecimiento y seguridad, tendencia que comenzó antes de ser alcalde.

La diputada Luz Elena Morales es una nueva figura de interés para los analistas. Su desempeño como primera mujer en presidir el Congreso la posiciona en la parte alta del tablero tricolor. Hay buenos comentarios de las distintas fracciones sobre su labor, indicio de que es eficaz en la operación política. Atención aquí. Mire que la paridad de género sigue vigente.

Jericó Abramo es alguien a quien no podemos perder de vista. Es interesante que su posición no dependa de su actual responsabilidad como legislador federal ni de una coyuntura política. Lleva años construyendo su proyecto. Eso lo mantiene en el tablero del PRI.

Quizás por eso el camino de Abramo hacia una candidatura sea más complicado que el del resto.

En próximas entregas hablaremos de Morena y de otros partidos. Aunque puedo adelantar que, después de los comicios de junio, algunos llegarán a la siguiente contienda con serias dificultades, al borde de la extinción incluso.

Veremos si alguno logra cambiar esa fotografía.