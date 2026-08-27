Llega a Saltillo el musical cristero «Coronados de Gloria»

La puesta en escena «Coronados de Gloria, El Musical Cristero» se presentará el próximo jueves 3 de septiembre en la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, con una función a las 8 de la noche

Saltillo será sede de la presentación de «Coronados de Gloria, El Musical Cristero», una puesta en escena que aborda la defensa de la fe durante el período de la Guerra Cristera y que llegará a la capital coahuilense el próximo 3 de septiembre de este 2026.

La función se llevará a cabo a las 8 de la noche en la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, donde los asistentes podrán conocer, a través de la música y el teatro, una historia protagonizada por hombres, mujeres y niños que enfrentaron circunstancias adversas por sus convicciones religiosas.

El acceso tendrá un costo de 100 pesos en donativo anticipado, mientras que el día del evento será de 150 pesos. Los boletos pueden adquirirse en la oficina parroquial o solicitarse vía WhatsApp al número 844 667 9740.

La obra es presentada por 4K Producciones, cuyos creadores también están relacionados con «El Diario de María, El Musical», y busca acercar al público a uno de los episodios históricos de México mediante una propuesta escénica que combina actuación, música y elementos visuales.

«Es un recuerdo sobre las mujeres, niños y hombres que defendieron su fe, de hecho, esta obra musical va a estar centrada por los mártires mexicanos pero muy en especial por la vida del beato José Anacleto González Flores, el patrono de los laicos en México, y de San José Sánchez del Río», compartió el párroco del Ojo de Agua, José Ignacio Flores Ramos. (OMAR SOTO)