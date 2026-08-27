Impulsa Ramos Arizpe la educación en todos los niveles

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino acompañó a egresados de la Universidad Politécnica y refrendó el compromiso de generar mejores condiciones para la formación de niñas, niños y jóvenes

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una política de respaldo a la educación en todos sus niveles, desde la atención a planteles de educación básica hasta el acompañamiento a jóvenes universitarios que concluyen su preparación profesional y están próximos a incorporarse al sector productivo.

Como parte de este compromiso, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino estuvo presente en la ceremonia de graduación de alumnos de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, donde reconoció el esfuerzo de los nuevos profesionistas y destacó las oportunidades que representa para ellos egresar en uno de los municipios con mayor dinamismo industrial y económico de la región.

Los jóvenes graduados tendrán la posibilidad de buscar su incorporación a las distintas empresas instaladas en Ramos Arizpe y la Región Sureste, donde existe una importante actividad industrial que demanda talento preparado y especializado.

“Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Ramos Arizpe es una tierra de trabajo, de industria y de crecimiento, y necesitamos que ese desarrollo también se traduzca en mejores oportunidades para quienes hoy terminan sus estudios”, señaló el alcalde.

Gutiérrez Merino destacó que el respaldo municipal a la educación comienza desde los primeros niveles, mediante programas y acciones dirigidos a mejorar las condiciones de los planteles, apoyar la economía de las familias y facilitar el traslado de estudiantes.

Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, el Gobierno Municipal reforzará además las acciones de seguridad, movilidad y servicios públicos en los alrededores de los planteles educativos, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para estudiantes, docentes y padres de familia.

A estas acciones se suman programas municipales de apoyo a las escuelas, así como la Ruta Estudiantil Gratuita, que representa una alternativa de movilidad y ahorro para miles de estudiantes y sus familias.

De esta manera, Ramos Arizpe mantiene una estrategia integral que acompaña a los estudiantes desde su formación básica hasta la educación superior, vinculando la preparación académica con las oportunidades laborales que genera el crecimiento económico e industrial del municipio. (ACONTECER)