Orientan a derechohabientes de la Clínica 88 del IMSS sobre cuidado de la salud mental

Con el propósito de fortalecer la prevención y acercar a la población las alternativas disponibles para el cuidado de la salud mental, personal del área de psicología del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Ramos Arizpe acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 88, ubicada en la colonia Manantiales del Valle.

Durante la visita se brindó información a los derechohabientes sobre los servicios que ofrece el CIJ en materia de prevención, atención y promoción de la salud mental, buscando que un mayor número de personas conozca las opciones de orientación y acompañamiento profesional disponibles en el municipio.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, destacó que este tipo de actividades permite llevar información directamente a espacios con importante afluencia de ciudadanos y, al mismo tiempo, generar mayor conciencia sobre la importancia de atender oportunamente el bienestar emocional.

“Queremos que la población conozca que existen servicios a los que puede acercarse para recibir orientación y atención. Hablar de salud mental, informarnos y reconocer cuándo necesitamos apoyo también forma parte de la prevención”, expresó.

La trabajadora social recordó que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi una de cada siete personas en el mundo vive con algún trastorno mental, situación que refuerza la necesidad de promover información confiable y fomentar una cultura de atención temprana.

“Cuidar la salud mental es parte fundamental de nuestra salud integral. Por ello continuaremos acercándonos a diferentes sectores de Ramos Arizpe, promoviendo la prevención y dando a conocer los servicios que tenemos disponibles para quienes requieran apoyo”, agregó. (EDUARDO SERNA).