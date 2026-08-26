Iniciará Secretaría de Inclusión de Coahuila curso de LSM para la industria restaurantera

El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales anunció que el próximo 31 de agosto, esa dependencia lanzará un programa orientado a la capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para el personal de la industria restaurantera, con el objetivo de promover la inclusión y continuar eliminando las barreras de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva.

Indicó que este tipo de cursos ha gozado de gran aceptación en la entidad, tanto en escuelas como en oficinas públicas y otros espacios en los que se ha solicitado este tipo de capacitación, y en el caso de la industria restaurantera existe una necesidad creciente de incorporar este lenguaje incluyendo los términos que más se utilizan en los establecimientos de ese sector para garantizar una mejor atención a las personas que así lo requieran.

“La Lengua de Señas Mexicana sigue, es una capacitación permanente, estamos trabajando de manera puntual con algunas escuelas que nos lo solicitan, porque tienen algún alumno o alumna con discapacidad auditiva y capacitamos a quienes lo soliciten, ahora lo estamos también haciendo con los restaurantes el 31 de agosto vamos a lanzar un curso específicamente para la industria gastronómica porque las palabras que se van a utilizar están relacionadas con este sector”, expuso el secretario.

“Es como parte del programa que estamos lanzando con los restaurantes, ya van más de 30 que se suman, no solamente con los menús en braille, sino también ahora con la Lengua de Señas Mexicana y con la sensibilización que estamos ofreciendo al personal para que puedan atender a cualquier persona”, agregó.

Destacó que actualmente van más de mil personas capacitadas que han logrado de esta manera derribar estas barreras de comunicación y promover una inclusión real de las personas con discapacidad en la sociedad. (ÁNGEL AGUILAR)