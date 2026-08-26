Participa UAdeC en la Entrega de Estados Financieros Auditados e Informes de Logros Académicos de la ANUIES

Ciudad de México.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez participó en la entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las Universidades Públicas Estatales, efectuada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El programa tuvo la participación del presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda; del Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel; de representantes de los cinco consejos regionales de ANUIES y de la presidenta de la Comisión de Educación, María del Rosario Orozco Caballero.

El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la participación de la UAdeC en la entrega de los estados financieros y reportes de auditoría ante la Cámara de Diputados, representa una oportunidad para fortalecer la transparencia y dar certeza sobre el uso eficiente de los recursos públicos que recibe la Universidad.

Señaló que este ejercicio también permitió dialogar con legisladores y con el auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, para plantear las prioridades de las universidades públicas de cara al próximo ejercicio presupuestal, procurando que estas se encuentren alineadas con las políticas del Gobierno Federal y, al mismo tiempo, garanticen una educación de calidad.

Finalmente, informó que la UAdeC dará seguimiento a los procesos de auditoría mediante una próxima reunión entre personal de la Universidad y el equipo de la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de mantener una coordinación permanente y fortalecer el ejercicio eficiente y transparente de los recursos universitarios. (El Heraldo de Saltillo)