En Saltillo, harán lotería para apoyar a habilitación de albergue para mujeres embarazadas en situación vulnerable

La actividad se realizará en el Centro de Convenciones Arena Saltillo; el costo del boleto será de 200 pesos y los recursos obtenidos se darán íntegramente a la Casa para Mujeres Embarazadas “Esperanza de Belén”

Con el propósito de recaudar fondos para apoyar la habilitación de la Casa para Mujeres Embarazadas “Esperanza de Belén”, en Saltillo, la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo llevará a cabo una “Lotería con Causa” el próximo miércoles 30 de septiembre de este 2026.

El evento tendrá lugar de 6 de la tarde a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Arena Saltillo, ubicado en el bulevar Valdés Sánchez número 1212, en la colonia San Luis, donde se espera la participación de familias y personas que deseen sumarse a esta causa.

El costo por boleto, ya disponible para su adquisición, será de 200 pesos e incluirá dos tablas para participar en las dinámicas, además de que se contemplan 25 jugadas y cinco de consolación. Los asistentes también podrán adquirir alimentos y bebidas durante el evento.

Para mayores informes y compra de boletos, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 844 271 5457 y 844 104 1446. La Pastoral de la Vida invitó a la comunidad a participar, divertirse y, al mismo tiempo, contribuir con una obra de beneficio social.

“Esperanza de Belén es una casa que pretende dar albergue a las mujeres embarazadas que enfrentan una situación vulnerable o alguna problemática; ya tenemos algo de tiempo en esta etapa de construcción, ya queremos abrir para empezar a recibir mujeres y el objetivo es darle un poco más de celeridad a esta situación y avanzar con lo que tenemos que hacer”, dijo Patricia de Luna, impulsora del evento. (OMAR SOTO)