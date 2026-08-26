Mejora gobierno de Tomás Gutiérrez abasto de agua en Ojo Caliente

Nueva línea de conducción beneficia a cerca de 90 habitantes con inversión de 250 mil pesos

Para mejorar el suministro de agua potable y llevar el servicio directamente a los hogares, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó una nueva línea de conducción en el ejido Ojo Caliente, obra que beneficia a cerca de 90 habitantes de esta comunidad rural.

A través del programa “Tú Decides”, el Gobierno Municipal destinó una inversión de 250 mil pesos para atender las dificultades que enfrentaban algunas viviendas por la falta de una red adecuada para la distribución del agua.

Gutiérrez Merino destacó que garantizar servicios básicos en las comunidades rurales es una prioridad de su administración y señaló que este tipo de obras tienen un impacto directo en la vida diaria de las familias.

“Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida en el campo, tenemos que empezar por lo esencial: que las familias tengan agua en sus hogares y que cuenten con infraestructura que realmente les funcione. No importa si una comunidad está cerca o lejos de la zona urbana, nuestra responsabilidad es escucharla, conocer qué necesita y llevar soluciones. Queremos un desarrollo equilibrado, donde las comunidades rurales también tengan mejores servicios, más oportunidades y condiciones dignas para seguir creciendo”, expresó el alcalde.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que los trabajos comprendieron el suministro e instalación de mil 500 metros de línea de conducción, así como 600 metros de líneas secundarias para distribuir el agua hacia las viviendas.

Detalló que se realizaron además 37 unidades domiciliarias, así como el suministro e instalación de un inversor en el equipo de bombeo, con lo que se fortalece el funcionamiento del sistema y la distribución del agua en el ejido.

Durante la jornada se brindó también el servicio del programa “Agua para tu Comunidad”, como parte de las acciones complementarias para acercar agua purificada a las familias.

En la entrega participaron Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS; y Alma Delia Aguirre, directora de Ecología; así como habitantes de Ojo Caliente.

Tú Decides fortalece comunidades rurales

La estrategia ha permitido desarrollar proyectos principalmente relacionados con agua, infraestructura y mejoramiento de espacios comunitarios. Entre ellos se encuentran la rehabilitación de un canal derivador de agua en Las Esperanzas; instalación de bombas sumergibles y reposición de líneas de conducción en Guajardo y San Martín de las Vacas; así como la ampliación del ruedo comunitario en Santo Domingo.

Además, el programa ha llevado acciones a comunidades como Las Norias, Plan de Guadalupe, La Tortuga, San Juan de Amargos, Nuevo Yucatán, San Ignacio y Tuxtepec, atendiendo las prioridades planteadas directamente por sus habitantes. (ACONTECER)