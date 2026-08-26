Invita UA de C a participar en el Concurso de Infografías Científicas en Vitivinicultura

El Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias (CEII) de la Universidad Autónoma de Coahuila y su Maestría en Vitivinicultura, invitan a jóvenes estudiantes de licenciatura y posgrado de instituciones educativas del estado de Coahuila a participar en el Concurso de Infografías Científicas.

Este Concurso tiene el objetivo de fomentar la divulgación científica y reconocer el talento de estudiantes que desarrollan proyectos, prácticas o experiencias relacionadas con la vitivinicultura, destacando el impacto social, productivo y territorial que estas actividades generan en la sociedad coahuilense.

Podrán participar estudiantes de cualquier programa académico superior o de posgrado que cuenten con experiencia, prácticas, proyectos o actividades científicas vinculadas a la vitivinicultura como: biotecnología, microbiología, química, ingeniería, agricultura, sustentabilidad, economía regional, entre otros.

Cada participante deberá elaborar una infografía original, clara y visualmente atractiva, donde presente: el tema científico en el que tiene experiencia, la relevancia técnica del tema dentro del sector vitivinícola, el impacto social, económico, ambiental o cultural que dicho conocimiento aporta a la sociedad coahuilense.

La infografía deberá entregarse en formato PDF y con resolución apta para proyección, los criterios de evaluación incluirán: rigor científico, claridad comunicativa, diseño, pertinencia social y aportación al sector vitivinícola.

Los participantes deberán enviar su infografía y datos de contacto a través del Formulario disponible en https://forms.cloud.microsoft/r/cW2wTP67wR; la recepción de trabajos será del 24 al 31 de agosto, mientras que los resultados se publicarán el 2 de septiembre de 2026

Los tres primeros lugares recibirán un reconocimiento y tendrán derecho a participar en la grabación de un video explicativo, en el que podrán profundizar sobre el contenido de su infografía; los videos ganadores serán difundidos a través de las plataformas institucionales del CEII y se presentarán el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas, como parte de las actividades por el XII Aniversario del CEII.

Para más información comunicarse al Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios con la Dra. Paola Meléndez o al teléfono (844) 689 10 58, (844) 869 10 58 o al correo paola.melendez@audec.edu.mx. (El Heraldo de Saltillo)