Estados Unidos suspende las citas para visas de inmigrantes en todo el mundo

La medida se perfila como temporal mientras la administración estadounidense realiza una capacitación a su personal consular

Washington DC, Estados Unidos.- La Administración Trump pausó las solicitudes de visas de inmigrante a nivel mundial para implementar una “capacitación en profundidad” del personal consular destinada a detectar solicitantes que podrían necesitar asistencia pública estadounidense, según informó ‘The Financial Times’.

Los aplicantes con entrevistas programadas en embajadas y consulados de Estados Unidos recibieron correos electrónicos notificándoles la reprogramación de sus citas, sin fecha definida para nuevas reuniones.

Un representante del Departamento de Estado explicó que se busca “asegurar que los solicitantes de visa no sean propensos a convertirse en una carga pública, según se define en la ley y regulaciones estadounidenses, y no sean propensos a depender de beneficios públicos reservados para estadounidenses calificados necesitados”.

No existe una información oficial sobre cuándo se reanudarán las citas de visas para ingresar a Estados Unidos ni cómo se reprogramarán las que estaban fechadas en el periodo de suspensión. De la misma manera, se desconoce cuánto tiempo va a durar la capacitación de personal de embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo que endurecería el otorgamiento de visas. (El Heraldo de Saltillo)

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