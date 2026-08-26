A medida que las guerras se extienden, el sistema alimentario mundial se desmorona

El hambre y los conflictos armados se alimentan mutuamente en un “círculo vicioso”. Pero ahora las guerras están desbordando su radio de acción y lo que ocurre en una región puede afectar a todo el mundo con el encarecimiento de los precios.

Ginebra, Suiza.- Una familia con cuatro hijos abandonó su granja en Somalia después de que grupos armados llegaran y exigieran pagos por el derecho a seguir cultivando la tierra. Caminaron unos 100 kilómetros hasta un campamento de desplazados. Uno de los niños murió en el camino.

Carl Skau, el director interino del Programa Mundial de Alimentos, conoció a la familia durante una visita a Somalia la semana pasada. Hablando en un debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre conflicto y hambre el martes, describió su calvario como un ejemplo de un fenómeno más amplio que se desarrolla en las zonas de guerra: el «vicioso ciclo de conflicto y hambre», en el que la guerra produce hambre y el hambre, a su vez, crea condiciones para más violencia.

En Somalia, los agricultores son expulsados de sus tierras. En Sudán, los mercados han sido atacados con drones y misiles. En Haití, la violencia de las pandillas ha aislado a comunidades enteras. Desde Gaza hasta Malí y Myanmar, se ha impedido a los trabajadores humanitarios llegar a las personas necesitadas.

En conjunto, las crisis apuntan a una peligrosa evolución en la relación entre la guerra y el hambre. Los propios sistemas alimentarios (granjas, puertos, mercados, instalaciones de almacenamiento y rutas marítimas) están siendo cada vez más afectados por conflictos cuyas consecuencias económicas se extienden mucho más allá del campo de batalla.

“Los sistemas alimentarios críticos, y las vidas y medios de vida que sustentan, están bajo ataque”, declaró el Secretario General de la ONU, António Guterres, al Consejo en la apertura del debate.

Al menos 266 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda el año pasado, dijo Guterres, mientras el mundo registraba el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en este siglo, se confirmó la hambruna simultáneamente en dos lugares: Sudán y Gaza. El conflicto y la violencia son ahora los principales impulsores del hambre en 12 de los 13 puntos críticos de hambre considerados de mayor preocupación por las Naciones Unidas.

Un campo de batalla que se extiende por los océanos

Pero la geografía del hambre está cambiando. Cada vez más, un ataque con misiles a un puerto o un ataque a un buque de carga puede hacer subir el precio de los alimentos a miles de kilómetros de distancia.

El Mar Negro es un ejemplo. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de cereales, y la escalada de los ataques ha interrumpido una arteria crucial del comercio mundial de alimentos. Los envíos de cereales a través del Bósforo han disminuido un 40% en comparación con el año anterior, según el PMA.

Al mismo tiempo, los ataques a buques comerciales han perturbado el comercio a través del Mar Rojo. Y el estrecho de Ormuz, que transporta aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y un tercio del comercio de fertilizantes, se ha visto afectado por restricciones y cierres que han hecho subir los precios de los productos básicos.

Skau describió la convergencia como una crisis de tres puntos de estrangulamiento marítimo: el Mar Negro, el Mar Rojo y el estrecho de Ormuz. Las perturbaciones allí viajan a través de los mercados interconectados de energía, fertilizantes y alimentos, convirtiendo las guerras lejanas en mayores costos para los países que dependen en gran medida de las importaciones.

Para los países ricos, eso puede significar precios más altos. Para los países que ya están al borde del abismo, puede significar menos comidas.

En Sudán, dijo Skau, los costos de los alimentos básicos han aumentado casi un 40% desde febrero. El aumento de los precios del combustible tiene efectos en cadena en el riego, el transporte y la molienda, mientras que las perturbaciones en las exportaciones de fertilizantes amenazan las temporadas de siembra en África y Asia, lo que significa que las consecuencias totales de los conflictos actuales pueden no ser visibles hasta las futuras cosechas.

Cuando el hambre alimenta la próxima guerra

El conflicto destruye granjas, mercados y rutas de suministro, expulsando a la gente de sus hogares. Pero el hambre también puede hacer que las comunidades desplazadas y empobrecidas sean más vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados y redes criminales.

Somalia ofrece una ilustración particularmente sombría. Skau dijo que seis millones de personas (aproximadamente un tercio de la población) sufren hambre aguda o peor, mientras que casi dos millones de niños sufren desnutrición aguda o grave. Sin embargo, el PMA está asistiendo a unas 600 mil personas, aproximadamente una de cada diez de las que sufren hambre aguda.

La semana pasada, los combates en Baidoa impidieron que la agencia llegara a unos 5 mil niños con asistencia nutricional. Y cuando las familias ya no pueden poner comida en la mesa, advirtió Skau, la desesperación puede crear oportunidades para que los grupos armados y las redes criminales recluten a jóvenes vulnerables.

Es el ciclo que el Consejo de Seguridad reconoció formalmente en 2018, cuando adoptó por unanimidad la Resolución 2417 sobre conflicto y hambre. Siete años después, dijo Guterres, “el círculo vicioso continúa”.

La advertencia antes de la hambruna

El fracaso no es principalmente de diagnóstico. La comunidad internacional ha desarrollado sistemas para detectar el hambre y predecir la hambruna. El problema es lo que ocurre después de la advertencia.

La hambruna de Somalia de 2010-12 mató a casi 260.000 personas, aproximadamente la mitad de ellas niños, dijo Skau. Crisis posteriores, en 2017 y 2022, no alcanzaron la misma escala catastrófica en parte porque la asistencia se incrementó antes de que la hambruna se extendiera. Sudán, argumentó, ofrece la lección contraria. Las señales de advertencia eran visibles, pero la comunidad internacional no actuó con decisión.

Guterres instó al Consejo a proteger las granjas, los sistemas de agua, los mercados, las instalaciones de almacenamiento, los puertos y las rutas de suministro, y sobre todo a responder antes de que el hambre cruce el umbral formal hacia la catástrofe.

“No podemos esperar a que la hambruna o las condiciones catastróficas se confirmen formalmente”, dijo el Secretario General de la ONU. “Pido a este Consejo que actúe cuando las luces de advertencia parpadeen”.

Esa advertencia llega cuando la maquinaria diseñada para prevenir la inanición se está reduciendo. Las agencias humanitarias se enfrentan a más guerras, más personas desplazadas y más rutas comerciales interrumpidas con menos recursos. En Somalia, dijo Skau, el PMA solo llega a una fracción de lo que antes podía.

El resultado es una inversión inquietante. El mundo se ha vuelto mejor para predecir dónde morirán de hambre las personas, incluso cuando se vuelve menos capaz, o menos dispuesto, a impedirlo. (ONU NOTICIAS)