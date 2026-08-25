ONU busca garantizar paso de productos esenciales por el estrecho de Ormuz

Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania afectan ya de forma simultánea a varias arterias esenciales del comercio marítimo. El responsable de la ONU advierte de sus efectos en cadena sobre los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos, y propone un mecanismo para garantizar el paso de productos esenciales por el estrecho de Ormuz.

Nueva York, Estados Unidos.- Las guerras ya no se limitan a provocar el cierre de puertos o a amenazar a los buques. Empiezan a estrangular al mismo tiempo las grandes arterias del comercio mundial. Desde el estrecho de Ormuz hasta el mar Negro, pasando por el mar Rojo y el golfo de Adén, António Guterres alertó el lunes de la confluencia de varios conflictos cuyas consecuencias se sienten mucho más allá de los campos de batalla.

“Estas crisis están asfixiando las arterias del comercio mundial y sometiendo al sistema alimentario global a una presión especialmente fuerte”, declaró el Secretario General de Naciones Unidas ante la prensa en Nueva York. Y añadió que ya se perciben consecuencias tangibles: “precios más altos, un agravamiento del hambre, cosechas más reducidas y mayores dificultades, especialmente para las poblaciones más vulnerables del mundo”.

La advertencia llega mientras el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte crucial de los hidrocarburos mundiales, sigue siendo extremadamente reducido. Según datos recogidos por la prensa, solo cuatro buques que transportaban materias primas atravesaron el paso este domingo, frente a 13 el sábado. En la última semana, el tráfico detectado por los sistemas de identificación de buques se mantenía alrededor de un 90% por debajo de los niveles previos al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La tensión aumentó aún más este lunes con el anuncio de Teherán de que había incluido a 45 petroleros en una lista negra por presuntas violaciones de las normas iraníes de tránsito. Según las autoridades del país, se enfrentan ahora a multas e incluso a la inmovilización de los buques o la confiscación de sus cargamentos.

Estrechos convertidos en armas de guerra

La disputa en torno a Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Las negociaciones impulsadas por Omán para tratar de restablecer la navegación no han permitido superar el punto muerto. La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó, según informaciones de prensa, que no había prevista ninguna nueva conversación con Teherán, aunque sostuvo que el estrecho estaba “abierto y operativo”. Irán, por el contrario, asegura que el paso no se reabrirá plenamente hasta que Washington cumpla sus exigencias.

Para António Guterres, la libertad de navegación no puede convertirse en moneda de cambio. “Los derechos y libertades de navegación no son principios abstractos. Forman parte del derecho internacional”, insistió, al tiempo que reclamó la protección de los buques civiles y los marineros y el fin de los ataques contra la navegación comercial. “Los cuellos de botella marítimos nunca deben convertirse en instrumentos de coerción. Y el suministro mundial de alimentos nunca debe convertirse en un daño colateral de los conflictos”.

La amenaza se extiende ya de una ruta marítima a otra. En Bab el Mandeb, un punto estratégico de paso entre el mar Rojo y el golfo de Adén, los ataques contra la navegación también han perturbado una ruta esencial entre Asia y Europa. Para el responsable de la ONU, Ormuz, Bab el Mandeb y el mar Negro configuran un comercio mundial en el que varios de sus puntos neurálgicos se encuentran afectados simultáneamente por los conflictos.

El mar Negro, segundo frente alimentario

A varios miles de kilómetros de distancia, la guerra en Ucrania plantea otra amenaza para el suministro mundial. En las últimas semanas, los ataques contra puertos, buques e infraestructuras de exportación en el mar Negro han perturbado los envíos de dos grandes potencias agrícolas, Rusia y Ucrania.

El comercio de trigo ya está acusando el impacto. Los precios en Chicago (referencia mundial para los precios de las materias primas agrícolas) han subido más de un 17% desde principios de julio, mientras decenas de cargamentos han sufrido retrasos o han sido cancelados en plena temporada de exportación. Los países que dependen en mayor medida de los cereales procedentes del mar Negro son los más expuestos. Egipto, el mayor importador mundial de trigo, se abasteció en el primer semestre en más de un 82% de Rusia y Ucrania.

El lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Moscú “no está preparado” para aceptar el cese de los ataques contra los buques que transportan productos agrícolas en el mar Negro. Rusia quiere incluir en un eventual acuerdo los ataques ucranianos contra sus refinerías e infraestructuras energéticas. Moscú asegura, por su parte, que está adoptando medidas para preservar sus exportaciones de cereales.

Un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz

Es esta acumulación de problemas la que Naciones Unidas trata ahora de frenar. Guterres detalló este lunes un mecanismo en el que trabaja desde marzo un equipo integrado, entre otros, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara de Comercio Internacional.

El dispositivo, centrado inicialmente en los fertilizantes y las materias primas necesarias para fabricarlos, convertiría a la ONU en un intermediario neutral: los cargamentos serían identificados y verificados con antelación para hacer que su tránsito por Ormuz fuera más ordenado y previsible. Sin embargo, no crearía ningún derecho de paso ni modificaría las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional. Las decisiones soberanas seguirían estando en manos de los países participantes.

Más allá de facilitar el movimiento de mercancías, la ONU espera que esta cooperación limitada permita recuperar un nivel suficiente de confianza entre las partes para favorecer la desescalada y la diplomacia. El mecanismo podría ponerse en marcha rápidamente, asegura Guterres, pero todavía le falta lo esencial: “la cooperación y la voluntad política de las partes”.

Este mecanismo, reconoció el Secretario General, no sustituirá ni el restablecimiento pleno de la libertad de navegación ni la solución política de los conflictos. Su objetivo es más modesto: evitar que varias guerras, al confluir en las rutas marítimas, terminen pasando factura a los países que están más alejados de ellas y que tienen menos capacidad para pagarla. (ONU NOTICIAS)