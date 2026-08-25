Filippo Sorcinelli, el modisto que viste a los papas

Monterrey, NL.- Lejos del bullicio del Vaticano, resguardado bajo las columnas del pueblo de montaña de Santarcangelo di Romagna, un sastre vestido de negro se inclina sobre un dibujo a medio terminar.

Con unos pocos trazos de lápiz, el diseñador Filippo Sorcinelli da vida con maestría a una fluida vestidura litúrgica.

Los atuendos eclesiásticos han cimentado su reputación internacional.

El sábado, el papa León XIV utilizó, durante una misa en la cercana ciudad portuaria de Rímini, una casulla verde y blanca creada por este diseñador de 51 años.

Tras dirigir por 25 años el Atelier LAVS, dedicado a las vestiduras eclesiales, Sorcinelli es muy consciente del peso de sus responsabilidades: ha creado ornamentos litúrgicos para los tres últimos pontífices: Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV.

“Vestir a un papa es, ante todo, como vestir a un sacerdote. El respeto es el mismo”, afirma.

“Los parámetros son los mismos: preocuparse por el respeto al papel que ocupan el sacerdote y el papa y, por tanto, por su dignidad y por cómo se presentan ante el mundo”, dijo Sorcinelli.

Su labor profesional, dice, está unida a sus creencias religiosas.

“Nunca podría hacer este trabajo si no creyera, si no estuviera viviendo de algún modo una experiencia de fe”, afirma.

Sorcinelli, quien recibe el apoyo de 11 costureras, heredó el conocimiento textil y de confección de su familia, ya que creció rodeado de tejedores y costureras, en especial su hermana y su tía. (AGENCIA REFORMA)