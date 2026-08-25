Revelan un curioso efecto secundario de Ozempic en las tiendas

California, Estados Unidos.- Algunas cadenas internacionales de moda han comenzado a reducir o eliminar su oferta de tallas grandes debido a la caída en la demanda impulsada por el uso masivo de medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic y otros fármacos GLP-1.

Cadenas de ropa, entre ellas H&M y Mango, están recortando las tallas extra grandes, reporta Bloomberg. Tras años de ampliar tallas, varios minoristas reducen su oferta para cuerpos más grandes.

H&M confirmó que eliminó las tallas 3XL y 4XL porque “la demanda no ha sido tan grande”, aunque evitó especular sobre las causas. En Estados Unidos, alrededor del 21 por ciento de los hogares tiene un usuario de fármacos GLP-1; en el Reino Unido, cerca del 9 por ciento.

Tiendas especializadas en talla extra grande también retroceden: Torrid cerró más de 170 locales y otras marcas en Reino Unido y Australia entraron en insolvencia. Quienes no encuentran su talla en tiendas físicas suelen terminar comprando moda rápida en línea.

En contraparte, activistas y defensores de la diversidad corporal señalan que la industria usa el auge de estos fármacos como pretexto para dar marcha atrás a la inclusión de tallas reales. (El Heraldo de Saltillo)