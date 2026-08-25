Se prevén temperaturas de hasta 40°c, lluvias aisladas y fuertes vientos en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este martes persistirá la onda de calor en diversas zonas de Coahuila, con temperaturas de hasta 40 °C en las regiones Norte, Carbonífera y Centro. Asimismo, se prevén lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en algunas zonas de la entidad.

Durante la tarde se espera ambiente caluroso a muy caluroso, mientras que el cielo variará entre parcialmente nublado y mayormente despejado.

También se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h; estas últimas podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos susceptibles de ser desplazados.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

– Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

– Mantenerse hidratado y consumir agua con frecuencia.

– Evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

– Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

– Resguardarse en un lugar seguro durante las lluvias y la presencia de descargas eléctricas.

– Alejarse de árboles, postes, anuncios publicitarios y estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

– Extremar precauciones al conducir ante la presencia de lluvia, pavimento mojado o reducción de la visibilidad.

– Mantenerse atento a los avisos que emitan el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)